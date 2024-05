Tyson Fury sugeriu fazer qualquer coisa para vencer Oleksandr Usyk, incluindo lutar sujo

AEmbora isso possa ser interpretado como uma história sensacionalista, não há dúvida de que existem pessoas que acreditam em magia. Porém, ninguém imagina que essa pessoa seja Fúria de Tysonque aparentemente não mediria esforços para vencer no próximo sábado Oleksandr Usyk. Fúria o próprio já está em Riad, na Arábia Saudita, se preparando para sábado. A menos que algo estranho aconteça como da última vez, definitivamente teremos uma batalha para sempre desta vez. Isto é, se Tyson Fury estiver em boa forma. Porque você vê, a composição corporal de Fury torna extremamente difícil avaliar se ele está em boa forma ou não. Algumas vezes o vimos apresentar performances históricas como a trilogia contra Deontay Wilder.

A intensa sessão de treinamento de Usyk prepara o cenário para um confronto épico contra Tyson FuryInstagram

Outras vezes, temos atuações como a luta contra o astro do MMA Francis Ngannou. Simplesmente não temos ideia de qual Fúria de Tyson nós vamos conseguir. Se por algum motivo ele não estiver se sentindo confiante o suficiente, as pessoas já estão sugerindo que ele pode usar algumas artes das trevas para derrotar Usyk. Nada de surpreendente, estamos falando de possíveis práticas de trapaça que não o desqualificariam se ele fosse ao limite. Por fazer parte de uma família esperta de Manchester, Tyson Fury é facilmente capaz de pregar peças em Usyk que são consideradas sujas, mas ainda legais no esporte.

Pelo menos é isso que o ex-campeão peso cruzado da WMO, Johnny Nelson, acredita, ele falou recentemente ao Boxing News 24 horas por dia, 7 dias por semana e disse: “Posso ver Fury, se ele está sendo derrotado e perdendo a luta, voltando ao tipo e ele lutando – não boxe – mas lutar. É o que ele sabe, ele é um homem lutador, vejo uma luta acirrada, com Fury muito possivelmente usando as artes das trevas lá. [Francis] Ngannou luta, e se ele estiver sob pressão, ele voltará ao tipo, eu acho. A fúria é muito maior, então Usyk tem que lidar com o que está enfrentando. Você não pode colocar esse drama nisso, dizendo e se ambos fossem do mesmo tamanho quando não são. A fúria é muito maior e Usyk terá que lidar com isso.”