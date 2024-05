Tyson Fury x Oleksandr Usyk oferece algo nunca antes visto no boxe

Dados os vários anos de aspereza entre os campos de Tyson Fury e Oleksandr Usyk – cuja expressão mais recente foi uma malfadada cabeçada que deixou o pai de Fury, John, em seu estado preferido, ao mesmo tempo ensanguentado e felizmente enfurecido – estou profundamente desapontado para encontrar Fury no melhor comportamento.

Ele não ridicularizou o tricampeão dos pesos pesados, Usyk, como um mero peso médio.

Não o chamei de “dosador”, palavra inglesa para “vagabundo”. Nem prometeu nocautear Usyk mais cedo, como Fury previu na preparação para sua segunda luta com Deontay Wilder em 2020.

“O que eu vou fazer?” Fúria pergunta. “Farei o que sempre faço: ir lá e descobrir.”

Desculpe, mas boas maneiras e autocontrole não tornam Fury, o campeão dos pesos pesados ​​mais interessante desde seu homônimo, Mike Tyson, e o mais volátil desde Muhammad Ali. Mas ele não está seguindo o roteiro aqui.

“Ele treinou e eu fiz o meu”, disse Fury à ESPN no Zoom de Riade, Arábia Saudita, onde no sábado (ESPN + PPV, meio-dia ET) ele lutará contra Usyk por uma chance de se tornar o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​​​do boxe em quase um quarto de século, e o primeiro na era dos quatro cinturões. “Vamos descobrir quem é o ator e quem é o assassino naquela noite. É isso. Não há mais nada. Nada de conversa fiada. Os contratos estão fechados, a luta continua. Nada mais para vender. A luta do século vende em si.”

“Luta do Século” é um termo artístico do boxe. Geralmente se refere a uma luta de peso pesado que determinará a custódia legítima do chamado título linear. Houve três lutas desse tipo na minha vida, todas entre pesos pesados ​​invictos: Ali-Frazier (1971), Tyson-Spinks (1988) e agora esta. Fury tem o cinturão WBC. Usyk venceu os outros – IBF, WBO e WBA. O vencedor se tornará apenas o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​desde abril de 2000, quando Lennox Lewis perdeu sua pulseira WBA, não no ringue, é claro, mas – afinal, isso é boxe – no tribunal federal.

O boxe realmente vai aonde os pesos pesados ​​levam. Mas enquanto todos os outros esportes produziam rotineiramente campeões indiscutíveis, o boxe proliferou a própria disputa – junto com uma série de “campeões” esquecíveis (John Ruiz, Bermane Stiverne, Samuel Peter, etc.). Não é por acaso que esse período de descanso no boxe coincidiu com a ascensão do UFC, de uma tentativa ilegal à hegemonia no mundo dos esportes de combate. Afinal, seja qual for a sua preferência – boxe ou MMA – não é demais esperar um único campeão por categoria.

Ainda assim, Fury-Usyk é o tipo de luta mais raro, e o apenas tipo que o UFC ainda não consegue replicar. Desde 1997, quando Mark Coleman conquistou o título inaugural dos pesos pesados ​​do UFC, o cinturão mudou de mãos 22 vezes. Os novos campeões defendem os seus títulos, em média, apenas uma vez, e muitos nem sequer. Apenas um peso pesado – Stipe Miocic – conseguiu montar três defesas consecutivas.

Mas os campeões indiscutíveis dos pesos pesados ​​do boxe – os tipos “Baddest Man” – não estão associados a defesas únicas, mas sim a uma década específica. Eles ainda são considerados em termos dinásticos. Diz-se que os loucos anos 20, por exemplo, começaram em 1919, quando Jack Dempsey nocauteou Jess Willard. Na mesma linha, Ali só poderia ter atingido a maioridade na década de 1960. Embora os grandes campeões dos pesos pesados ​​do boxe possam ter reinado no milênio anterior, seus nomes ainda ressoam: Joe Louis, Rocky Marciano, Jack Johnson e Sonny Liston.

Nem todos pertenciam a um momento cultural distinto. Alguns eram apenas grandes lutadores (Larry Holmes e Lennox Lewis, ambos terrivelmente subestimados, vêm à mente).

Você pode argumentar que o boxe diminuiu ou certamente mudou. A divisão dos pesos pesados ​​nunca mais será um protetorado americano. Mas Fury-Usyk oferece algo nunca antes visto. Eles não estão apenas invictos. Eles são maiores, mais experientes (ou mais velhos, dependendo de como você analisa) e mais qualificados tecnicamente do que qualquer dupla anterior de peso pesado.

Usyk, um canhoto ucraniano de 37 anos, evoluiu de medalhista de ouro olímpico para campeão indiscutível dos pesos cruzados e até campeão dos pesos pesados ​​​​de três cinturões. Não é incorreto descrevê-lo como uma versão peso-pesado de Vasiliy Lomachenko, seu amigo e ex-companheiro de equipe olímpica. Mesmo quando Usyk aumentou de peso, ele manteve um controle balético de sua distância de golpe.

“Ele é um bom boxeador com excelente jogo de pés”, diz Fury. “O que mais um lutador precisa?”

Não chame Usyk de pequeno também. Com 1,80m de altura, geralmente pesando pouco mais de 220 libras, ele é do mesmo tamanho que o “Grande” George Foreman quando lutou contra Ali no Zaire, e maior que a versão de Evander Holyfield que derrotou Foreman em 1991. Se Usyk for pequeno , só se compara aos pesos pesados ​​de hoje – caras grandes e fortes como Anthony Joshua, cujos cinturões ele conquistou sem muita dificuldade.

“Onde ele está vulnerável?”

“Eu diria na mente dele”, diz Fury.

É uma resposta curiosa, já que Usyk e Lomachenko, ambos desenvolvidos pelo pai de Loma, Anatoly, são notoriamente obstinados. Sob o regime de “Papachenko”, a preparação do treinamento de Usyk ainda inclui natação de 10 quilômetros e sessões subaquáticas de apneia que duraram até 4 minutos e 40 segundos.

Fury, é claro, afirma não estar impressionado: “Todos os homens podem ser quebrantados mentalmente”.

Este é um assunto que ele conhece, tendo abordado a sua própria saúde mental. Não muito depois de Fury derrotar Wladimir Klitschko para ganhar seus três primeiros títulos de peso pesado e o reconhecimento como campeão linear em 2015, ele começou a beber e usar drogas. Ele acelerou sua Ferrari a 300 km/h e segundos depois de bater em uma ponte. Ele atribui a Deus tudo o que fez com que Fury abortasse sua tentativa de suicídio e superasse sua depressão. Ele também se tornou um lutador melhor e mais resiliente.

Fury tinha 27 anos quando derrotou Klitschko, principalmente com palhetas e cutucadas. Assim como Usyk, ele também tinha um bom jogo de pés – mas com 6-9 e um alcance impossivelmente longo de 85 polegadas. O boxe nunca viu um homem tão grande se movimentar tão bem. Mas agora, aos 35 anos, o Fury está mais pesado, mais robusto e mais poderoso. Ele não venceu Wilder; ele bateu nele. E se você está confundindo o Fury que enfrentará Usyk com o cara que lutou em uma “exibição” acirrada com o ex-campeão do UFC Francis Ngannou, você está cometendo um grande erro.

Fury vem de uma longa linhagem de lutadores desarmados. “Levou mil anos para criar meu filho”, seu pai me disse uma vez.

Mas, assim como Mike Tyson, Tyson Fury também é um nerd do boxe. “Admiro todos os campeões, todos os grandes”, diz ele. “Eu assisti todos eles.”

Entre os traços de personalidade peculiares dos campeões lineares está um ego tão poderoso que exige comparação, não apenas com os contemporâneos, mas com os de sempre. Afinal, foi Ali, farto de ouvir falar de Louis e Marciano, que pensou em se proclamar “o maior de todos os tempos” muito antes de alguém ouvir falar de Floyd Mayweather. E foi Tyson, com apenas 18 anos e prestes a se tornar profissional, que uma vez chorou enquanto assistia Liston derrotar Cleveland Williams.

“Eu nunca conseguiria vencê-lo”, disse Tyson.

“Mas você nunca precisará fazer isso”, observou um amigo meu. “Ele está morto.”

“Mas eu faço isso o tempo todo”, disse Tyson, tocando a têmpora com o dedo indicador. ‘Aqui em cima. O tempo todo.”

Daqui a quarenta anos, pergunto a Fury a quem ele se compara, contra qual lenda ele se imagina lutando.

“Nunca me comparei a outros homens”, diz ele. “A única pessoa que pode vencer Tyson Fury é Tyson Fury.”