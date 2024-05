Tyson: Jake Paul tem que lutar como se sua vida dependesse disso, porque será

MAssim como a luta de Tyson contra Jake Paul no Texas neste verão foi sancionada como uma luta de boxe competitiva em vez de uma exibição, e os rounds serão mais curtos e as luvas mais pesadas.

A luta acontecerá no dia 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington e a Netflix fornecerá cobertura ao vivo da luta entre Paul, de 27 anos, uma estrela da mídia social que virou boxeador, e Tyson, de 57 anos, que tem Não lutava desde uma exibição contra Roy Jones Jr. em novembro de 2020.

Tyson: Jake Paul tem que lutar como se sua vida dependesse disso, porque seráLAPRESSE

A luta está marcada para oito rounds de dois minutos; a maioria das lutas profissionais masculinas tem rounds de três minutos. As luvas do boxeador pesarão 14 onças em vez do peso profissional padrão de 10 onças; luvas mais pesadas reduzem o poder dos socos.

Na aprovação dos termos das lutas, a equipe de esportes combativos do departamento considera, entre outros fatores, a idade de cada competidor, exames médicos, histórico de vitórias e derrotas e derrotas por nocaute ou nocaute técnico.

Paul conquistou um número significativo de fãs como influenciador do YouTube antes de embarcar na carreira profissional de boxe, quatro anos atrás. Ele venceu nove das 10 lutas com seis nocautes contra oponentes em sua maioria indistintos, incluindo vários artistas de artes marciais mistas e um colega YouTuber.

Tyson foi o campeão mundial indiscutível dos pesos pesados ​​de 1987-90. Ele se aposentou em 2005 após vencer 50 lutas, 44 por nocaute.