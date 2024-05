No segundo episódio de UFC 302 Integradoo campeão dos leves Islam Makhachev faz café, o ex-campeão dos médios Sean Strickland se envolve com o amigo Chris Curtis durante um sparring, Grant Dawson termina seu trabalho no American Top Team, Paulo Costa chega a Nova Jersey, Michal Oleksiejczuk visita a Estátua da Liberdade e mais.