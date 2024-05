UFC 304: Dana White confirma as próximas lutas de Leon Edwards e Tom Aspinall

Tele UFC continua com o evento 304 que acontecerá em Manchester, Inglaterra. O evento acontecerá no dia 27 de julho e o presidente Dana White acaba de sair para fazer o anúncio dos eventos principal e co-principal. Este é o grande evento que acontece logo após a International Fight Week, em junho, onde Conor McGregor está voltando ao octógono para enfrentar Michael Chandler. Dana saiu com armas em punho e finalmente deu a um dos melhores meio-médios do ramo a chance pelo título que ele procurava. Além disso, o co-evento principal será uma luta de pesos pesados ​​que não estava na cartela de bingo, mas ainda é emocionante.

“Aterrissou perfeitamente” Edwards nocauteou Usman com um chute na cabeça pelo título dos meio-médios

Com quem Leon Edwards está lutando?

Vamos começar com o evento principal, Dana Branco anunciou que o campeão dos meio-médios está defendendo mais uma vez o título. Estrela britânica Leon ‘Rocky’ Edwards está lutando contra ninguém menos que Belal Maomé para o cinto. Durante pelo menos um ano, Belal Ben estava clamando por sua chance pelo título, que chegou tarde, mas finalmente chegou. Ele foi negado várias vezes por razões desconhecidas, mas Dana White finalmente lhe deu a chance de provar que é um dos melhores meio-médios da categoria. Não há melhor maneira de fazer isso do que enfrentar o atual campeão no ambiente mais hostil possível. Esse é o evento principal.

Com quem Tom Aspinall está lutando?

Passando para o co-evento principal, Dana White anunciou que teremos uma luta de Pesos Pesados ​​que terá Brit Tom Aspinall defendendo seu título interino contra ninguém menos que Curtis Blaydes. Sabemos que Jon Jones é atualmente o atual campeão, mas ele está se recuperando de uma grave lesão no tendão do ombro. Enquanto ele volta à plena forma, a ideia é que Tom Aspinall continue defendendo o título interino até conseguirmos a vitória de Jones x Miocic. Depois disso, teremos uma luta de unificação entre o interino e o atual campeão dos pesos pesados.