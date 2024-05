UFC 304: Principais questões e análises sobre Aspinall-Blaydes, Edwards-Muhammad

O UFC colocará dois títulos em disputa em forma de revanche quando a promoção retornar a Manchester, na Inglaterra, em julho, para o UFC 304.

Leon Edwards, classificado em 2º lugar no ranking peso por peso da ESPN, defenderá seu título dos meio-médios contra Belal Muhammad, o 3º colocado no ranking dos meio-médios da ESPN. Edwards e Muhammad se enfrentaram em março de 2021, mas a luta foi considerada sem competição depois que uma cutucada acidental de Edwards no início do segundo round impediu Muhammad de continuar.

Os dois irão para o UFC 304 com impressionantes sequências de invencibilidade. Edwards não perde há 13 lutas consecutivas, enquanto Muhammad está em 10 lutas consecutivas sem perder.

Tom Aspinall defenderá seu título interino dos pesos pesados ​​contra Curtis Blaydes na outra luta pelo título. Blaydes, classificado em 4º lugar no ranking de pesos pesados ​​​​da ESPN, derrotou Aspinall em apenas 15 segundos depois que Aspinall machucou gravemente o joelho após trazer a perna para trás após um chute externo.

Há um ângulo de cidade natal nessas lutas pelo título, já que Aspinall é da Grande Manchester e Edwards é de menos de 140 quilômetros ao sul de Birmingham.

Como ambas as lutas agora são oficiais, as dúvidas permanecem. Este é o melhor título interino dos pesos pesados ​​que o UFC poderia conquistar? Qual campeão atual deveria estar mais alerta? Que chances os especialistas em apostas dão aos desafiantes ao título?

Convocamos os repórteres de MMA Brett Okamoto, Andreas Hale e Jeff Wagenheim, junto com o especialista em apostas Ian Parker, para suas respostas a perguntas críticas sobre os confrontos e histórias iminentes.

Qual campeão tem maior probabilidade de manter o título: Aspinall ou Edwards?

Hale: Aspinall. A defesa do título de Edwards contra Muhammad está longe de ser uma luta, dê-me. Mas Aspinall está atirando a todo vapor na hora certa e buscando vingar a única derrota de sua gestão no UFC, resultado de uma estranha lesão no joelho.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Em primeiro lugar, defender um título interino é ridículo. Todo o conceito do título interino é unificar-se com o campeão, mas Jon Jones está claramente desinteressado em enfrentar Aspinall no momento. Com o UFC indo para Manchester, porém, Aspinall simplesmente tinha que estar no card. No entanto, questiona-se se o UFC está preocupado com a situação provisória ficando ainda mais confusa se Aspinall perder.

Blaydes é o único adversário que fazia sentido, e a narrativa da revanche ajuda a explicar por que essa defesa do título está acontecendo. Mas Aspinall está operando em outro nível atualmente, e isso provavelmente o levará a finalizar Blaydes. É muito, muito difícil ver um caminho de vitória para Blaydes, que está propenso a ser nocauteado por grandes golpes. Sergei Pavlovich, Derrick Lewis e Francis Ngannou destruíram Blaydes com relativa facilidade. Os pontos fortes de Aspinall são o boxe e a força, enquanto os métodos de Blaydes tendem para a luta livre. Se Blaydes não conseguir levar a luta até o chão, pode ser uma noite rápida para o desafiante.

Essa luta mantém Aspinall ocupado, saciando o que se espera ser uma multidão turbulenta em Manchester com a atuação de seu herói. Então, eles podem esperar para ver como a situação de Jones se desenrola antes de decidir se Aspinall será ou não elevado a campeão pleno ou lutará pela unificação dos cinturões.

Esta é a melhor luta pelo título interino que o UFC poderia fazer?

jogar 1:01 Aspinall: Sou a nova geração de pesos pesados ​​do UFC Tom Aspinall explica como está se inspirando na jornada de Leon Edwards rumo ao ouro no UFC.

Okamoto: Claro. Não quero ser deprimente aqui, mas todo o conceito de defender um título provisório em primeiro lugar é um pouco difícil de vender. O campeão interino, Aspinall, está pronto para partir. O campeão oficial, Jones, deve ficar pronto ainda este ano. Eles deveriam estar lutando entre si. O fato de Jones lutar contra outra pessoa – em vez do campeão interino – faz com que o título interino pareça inventado. Mas ei, entendemos por que isso está acontecendo. Jones é uma lenda, o maior de todos os tempos, e quer enfrentar outra lenda, Stipe Miocic. Posso não achar que seja a melhor luta, mas entendo porque está acontecendo.

Então, quem estava lá para Aspinall lutar? Ciryl Gane foi a primeira escolha do UFC, e isso teria sido divertido, com certeza. Inglaterra x França. O estilo rápido e técnico de Gane nos pés é geralmente considerado mais divertido do que a abordagem tradicional de boxe-luta de Blaydes. Mas Blaydes certamente merece a oportunidade, e há a história de assuntos inacabados, dado o que aconteceu quando eles lutaram em 2022. Se o UFC tivesse escolhido transferir o campeão meio-pesado Alex Pereira para uma chance de ganhar um título interino, a expectativa teria desaparecido. através do telhado. Mas se formos honestos, isso não teria sido a melhor coisa para nenhuma das divisões.

Ambas as lutas são revanche, como a história passada impacta essas lutas?

jogar 1:23 Blaydes incrédulo após a lesão precoce de Aspinall Curtis Blaydes explica sua descrença e decepção após Tom Aspinall sofrer uma lesão no início da luta.

Wagenheim: Adoro uma revanche, porque mesmo perdendo o mistério que surge quando os lutadores se encontram pela primeira vez, podemos ver o QI do lutador em exibição. Quem aprendeu mais na primeira luta? Quem faz melhores ajustes?

Com essas duas lutas, porém, podemos descartar isso. Blaydes-Aspinall 1 durou 15 segundos antes de Aspinall estourar o joelho e tudo acabar. Edwards-Muhammad 1 passou pouco mais de um round antes de uma cutucada no olho de Edwards transformar a luta em no contest. Edwards estava claramente no controle enquanto durou, acertando vários socos certeiros e certeiros, tirando sangue com um chute na cabeça e absorvendo zero dano. Mas Muhammad estava longe de ser um homem derrotado, com quatro rodadas de vantagem.

A história que vai impactar essas revanches é a evolução de cada homem desde as primeiras lutas. Depois de um ano longe da jaula para reabilitar o joelho, Aspinall voltou aos trilhos com dois nocautes no primeiro round, o mais recente em novembro contra Pavlovich. Os resultados de Blaydes foram mistos: uma derrota por nocaute técnico para Pavlovich e uma vitória resiliente sobre Jailton Almeida. Quanto a Edwards e Muhammad, ambos estão invictos desde que lutaram entre si, mas Edwards tem vitórias de maior destaque, incluindo o destronamento de Kamaru Usman em 2022 e uma vitória na revanche no ano passado.

Edwards é dono do cinturão e da aparência de campeão, e o mesmo vale para Aspinall – não há nada de “provisório” em seu campeonato ficar entre os pesos pesados. Acredito que os dois ingleses chegam às revanches com vantagem e ficarão ainda mais animados ao lutar diante do que os eventos anteriores de Manchester sugerem que será uma torcida barulhenta.

Primeiras apostas e probabilidades potenciais para ambas as lutas pelo título

jogar 1:43 Leon Edwards mantém o título com vitória dominante sobre Colby Covington Leon Edwards derrotou Colby Covington para reter o título meio-médio do UFC no UFC 296.

Ian Parker: Aqui está como eu começaria as probabilidades da linha de dinheiro para cada lutador vencer no UFC 304, junto com meu primeiro pensamento sobre como apostar em cada luta.

Aspinall -300. Blaydes +220. Aspinall à distância. A realidade é que onde Blaydes é bom, Aspinall é melhor, e salvo outra lesão estranha, Aspinall consegue isso em menos de dois rounds. Já vimos Blaydes finalizado antes, e se ele não conseguir colocar Aspinall nas costas, terá problemas em pé.

Eduardo -250. Maomé +190. Mais de 4,5 rodadas/percorre a distância. Mesmo com o nocaute sobre Usman, aconteceu no final do quinto round para Edwards. Edwards tende a não ter urgência na finalização e luta para vencer e não para agradar a torcida. Muhammad vai aumentar o ritmo e tentar transformar isso em uma luta de luta livre, resultando em muito tempo de luta contra a jaula. Quem vencer será por decisão, pois ambos os lutadores são duráveis ​​e possuem ótimos tanques de gasolina.