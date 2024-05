UFC anuncia retorno a Paris em 28 de setembro

O UFC está voltando a Paris neste outono, o que significa que os níveis de decibéis da multidão provavelmente estarão fora de cogitação mais uma vez.

Na terça-feira, a promoção anunciou que acontecerá um evento no dia 28 de setembro na Accor Arena, que recebe o card do UFC pelo terceiro ano consecutivo. Nenhuma luta para o evento foi anunciada.

Os ingressos estarão à venda no dia 5 de julho às 10h, horário local, enquanto os membros do UFC Fight Club terão a opção de comprar ingressos antes do horário de pico, dois dias antes.

O ex-campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Ciryl Gane, competiu na luta principal dos dois eventos anteriores do UFC Paris, obtendo vitórias por paralisação em ambos.

Na primeira viagem da promoção a Paris, em setembro de 2022, Gane derrotou Tai Tuivasa em uma luta absoluta. A vitória rendeu a Gane uma chance pelo título vago dos pesos pesados, onde foi finalizado por Jon Jones no UFC 285 em março de 2023. “Bon Gamin” voltou a lutar na frente de sua torcida em setembro passado e conseguiu um nocaute técnico no segundo round. vencer Serghei Spivac.