UFC St. Louis Results: Lewis vs. Nascimento

MMA Fighting tem resultados do UFC St. Louis para o card da luta Lewis x Nascimento, um blog ao vivo do card principal e muito mais do Enterprise Center em St.

Na luta principal, Derrick Lewis e Rodrigo Nascimento se enfrentam em disputa de pesos pesados. Lewis tem as últimas quatro das últimas cinco lutas, enquanto Nascimento venceu três consecutivas.

Joaquin Buckley e Nursulton Ruziboev se enfrentam na disputa dos meio-médios na co-luta principal.

Confira os resultados do UFC St. Louis abaixo.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Relacionado Obtenha as últimas probabilidades do UFC nas apostas esportivas DraftKings

Cartão principal (ESPN, ESPN +, 19h ET)

Derrick Lewis vs. Rodrigo Nascimento

Joaquin Buckley x Nursulton Ruziboev

Alonzo Menifield x Carlos Ulberg

Diego Ferreira vs. Mateusz Rebeca

Alex Cáceres x Sean Woodson

Waldo Cortes-Acosta vs. Robelis Despaigne

Card Preliminar (ESPN, ESPN +, 16h ET)

Chase Hooper vs. Viacheslav Borshchev

Terrance McKinney x Esteban Ribovics

Tabatha Ricci x Tecia Pennington

Billy Goff x Trey Waters

Charles Johnson x Jake Hadley

JJ Aldrich x Veronica Hardy