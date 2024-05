Um Rolls-Royce da polícia? Miami estreia… mas nem todo mundo adora

Tforça policial mais famosa do mundo por sua frota de carros é a de Dubai, mas agora a Polícia de Miami Beach (MBPD) acaba de lançar um carro patrulha que adorariam ter no emirado: um Rolls-Royce com todos os emblemas visíveis na carroceria que circula pelas ruas desta popular cidade turística.

‘Estamos entusiasmados em apresentar esta adição impressionante à equipe de recrutamento do MBPD, cortesia da Braman Motors’, disse o Departamento de Polícia de Miami Beach disse nas redes sociais na quinta-feira, mostrando um vídeo de todas as capacidades do Rolls-Royce.

Uma estratégia para promover vocações

O Departamento de Polícia espera que a adição deste modelo único, que custa aproximadamente US$ 250.000, à sua frota de viaturas policiais desperte novas vocações de serviço na aplicação da lei, que ‘exemplificam os mais altos padrões de dedicação policial e qualidade em nosso compromisso com residentes e visitantes ‘.

«Recrutar agentes policiais neste país hoje é algo difícil de fazer. Usar este carro para nos ajudar a recrutar será fantástico”, disse o chefe de polícia de Miami Beach. Wayne Jones disse ao WSVN 7 News.

O carro está equipado com todos os recursos habituais da polícia, desde sirenes e luzes até a bandeira nacional e emblemas da ‘Polícia de Miami Beach’ visivelmente escritos na carroceria.

O atraente Rolls-Royce não teve nenhum custo para o contribuinte, pois foi emprestado gratuitamente pela concessionária Braman Motors, que suportou todos os custos de sua instalação, disse a polícia.

Controvérsia nas redes sociais

Além de comentários jocosos nas redes sociais sobre a adição deste Rolls-Royce à frota policial de Miami Beach (alguns seguidores se perguntaram se o Phantom estaria carregando champanhe para entreter os detidos), o radialista de Miami Grant Stern aproveitou a iniciativa em sua conta X: “Como você pode fazer uma cidade inteira parecer totalmente fora de sintonia com a realidade (porque está)?”.