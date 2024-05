Uma linha do tempo completa de uma entressafra tumultuada para Deion Sanders, Colorado

Momentos depois de a temporada outrora promissora do Colorado chegar ao fim com uma derrota por 23 a 17 para Utah em novembro, o técnico Deion Sanders levou cerca de um minuto para refletir sobre alguns dos pontos positivos que seu time mostrou no jogo.

Mesmo com seu filho, o quarterback Shedeur Sanders, afastado dos gramados devido a uma lesão, ele disse que os Buffs jogaram bem. Mas ele também não perdeu tempo virando a página. Depois de terminar em último lugar no Pac-12 em sua temporada de estreia no Colorado, não fazia sentido insistir no desempenho do time em campo.

“É hora de começar a projetar e pensar já no amanhã”, disse Sanders.

Com isso, Sanders voltou a fazer aquilo em que se mostrou eficaz: gerar hype.

“Já sabemos o que vai acontecer, você ficará satisfeito com o que está por vir. Eu prometo isso”, disse Sanders. “Mas tudo o que você vê é que temos falta disso – um déficit – vamos suprir essa necessidade.”

Assim como fez ao chegar, Sanders deixou claro que o Colorado iria, mais uma vez, buscar ajuda no portal de transferências em busca de um objetivo claro.

“Queremos vencer agora.”

Aqui estão alguns dos momentos mais marcantes da entressafra do Colorado, já que a gestão do treinador Prime continua sendo uma das histórias mais cativantes em todos os esportes.

5 de dezembro de 2023: Quando Sanders chegou ao Colorado no ano anterior, ele era uma celebridade genuína – um dos maiores atletas da história americana – assumindo as rédeas de um programa oprimido. Ele se esforçou fortemente para tornar o Colorado o mais visível possível. Tudo, ao que parecia, estava diante das câmeras.

Mas depois de um ano inteiro dessa visibilidade constante, parecia que se tornou uma dinâmica que nem sempre foi positiva, disse ele Revista Pessoas.

“Você sempre deseja ter um pouco mais de privacidade”, disse ele, “mas a mesma coisa que faz você brilhar mostrará suas manchas.

“Então você tem que aceitar o que há de bom com o que é ruim. Você não pode simplesmente querer que todos estejam presentes quando a máquina do hype estiver girando, você tem que entender que há um outro lado nisso.”

O quarterback do Colorado, Shedeur Sanders, espera ser um dos primeiros quarterbacks escolhidos no draft de 2025 da NFL. Matthew Stockman/Getty Images

20 de dezembro: Como Deion aludiu na entrevista coletiva em Utah, o Colorado tinha lacunas evidentes que precisava preencher e quase imediatamente tomou medidas para reforçar uma linha ofensiva porosa que permitiu a Shedeur se tornar um dos zagueiros mais demitidos do país. O Colorado deu as boas-vindas a 20 novos jogadores na janela de transferência inicial, incluindo seis atacantes: OT Kahlil Benson (Indiana), OG Justin Mayers (UTEP), C Yakiri Walker (UConn), OG Tyler Johnson (Houston), OT Phillip Houston (FIU) e o colégio cinco estrelas OT Jordan Seaton.

Em uma entrevista à Associated Press, Sanders disse: “Todos esses garotos foram titulares. Eles não são reservas. Eles não eram jogadores de nível inferior. Eles eram titulares no Power 5. E eles sabem muito bem que têm uma escolha de primeira rodada – talvez o primeiro garoto de todo o draft – que eles estão protegendo.

30 de dezembro: Pouco depois de terminar o dia de assinatura antecipada, as mudanças na equipe começaram. O coordenador defensivo Charles Kelly deixou o programa para atuar como co-coordenador defensivo em Auburn, sua alma mater, deixando Sanders sem nenhum de seus coordenadores iniciais em sua segunda temporada. OC Sean Lewis, que foi destituído de suas funções de jogador durante a temporada, foi contratado como técnico do San Diego State.

16 de janeiro: Pouco mais de um ano depois que o treinador Prime disse a famosa frase na reunião de sua equipe – “Estou trazendo minha bagagem comigo, e é Louis” – algumas dessas bagagens proverbiais (seus filhos, Shilo e Shedeur) entraram um verdadeiro desfile de moda da Louis Vuitton durante a Semana de Moda Masculina de Paris.

27 de janeiro: Nem duas semanas depois, um vídeo foi publicado pela Well Off Media – o canal do YouTube operado pelo filho mais velho de Sanders, Deion Jr. – com a manchete: OS FILHOS DE DEION SANDERS ESTÃO COMPRANDO PARA ELE UMA NOVA CASA NO COLORADO. Ele mostra a família visitando uma propriedade requintada nos arredores de Golden, Colorado, a cerca de 29 quilômetros de Folsom Field.

Quatro meses depois, porém, esse imóvel ainda está listado à venda pelo agente de listagem.

3 de fevereiro: Professor Prime? Pelo menos por um dia. Sanders atuou como palestrante convidado para falar sobre a estratégia de mídia social do programa de futebol, entre outros tópicos, ao lado de Deion Jr. – mais conhecido como Bucky – em uma aula chamada Horário nobre: ​​desempenho público e liderança.

9 de fevereiro: O ex-técnico secundário do Cincinnati Bengals, Robert Livingston, foi contratado como coordenador defensivo e Pat Shurmur, que assumiu as funções de Lewis, foi confirmado como OC permanente. O Colorado também anunciou Phil Loadholt como técnico do OL e Jason Phillips como técnico dos recebedores.

20 de fevereiro: Bem no meio de um período morto de recrutamento, Sanders foi anunciado como proprietário da empresa de nutrição esportiva REDCON1.

Em um comunicado à imprensa anunciando o acordo, a empresa disse: “O Coach Prime impulsionará diretamente a expansão da REDCON1, especialmente nos setores de nutrição esportiva e bebidas de desempenho. Sua criatividade e experiência derivam de suas experiências pessoais e sucesso nos esportes, que desempenharão um papel importante. papel fundamental na inovação contínua de produtos e no aumento da visibilidade da marca.”

12 de março: O segundo livro de Sanders, “Elevate and Dominate: 21 Ways to Win dentro e fora do campo”, escrito com Don Yaeger – foi lançado como um best-seller instantâneo do New York Times. Foi acompanhado por um tour do livro de quatro paradas.

ESTA SEMANA‼️ELEVAR e DOMINAR: 21 MANEIRAS DE GANHAR DENTRO E FORA DE CAMPO. Estou animado para finalmente compartilhar isso com todos vocês e ansioso para conhecer todos nessas paradas! #CoachPrime https://t.co/Q7J0GV53xD pic.twitter.com/h1PHh9RpgW – TREINADOR PRIME (@DeionSanders) 10 de março de 2024

1 de Abril: Meses depois de Sanders dizer que isso iria acontecer, o atacante defensivo do Hall da Fama, Warren Sapp, ingressou no programa como assistente de graduação. O diretor atlético Rick George assinou a contratação, o que atraiu críticas à luz da prisão de Sapp por supostamente agredir e solicitar uma prostituta durante o fim de semana do Super Bowl em 2015, após o qual ele foi demitido pela NFL Network.

“Warren Sapp concluiu com sucesso todas as etapas necessárias exigidas de qualquer pessoa que trabalhe na CU Boulder, incluindo uma verificação de antecedentes”, disse o Colorado em um comunicado. “Além disso, o diretor atlético Rick George reuniu-se pessoalmente com Warren para articular claramente os padrões e expectativas do departamento, com os quais ele reconheceu e concordou”.

10 de abril: A Well Off Media levou os fãs aos bastidores enquanto Shedeur assistia a uma palestra presencial pela primeira vez.

Durante o vídeo, ele disse brincando: “Você sabe quanto tempo faz que não vou a uma aula presencial? Tipo, cinco anos”.

16 de abril: Quando a janela do portal de transferências da primavera foi aberta, vários jogadores proeminentes anunciaram que deixariam o Colorado, incluindo o ex-recruta cinco estrelas Cormani McClain, o líder Dylan Edwards e dois outros zagueiros, Alton McCaskill e Sy’veon Wilkerson.

20 de abril: Em seu canal no YouTube, McClain atacou o programa do Colorado.

“Algumas pessoas às vezes precisam dar um passo atrás, certas pessoas, você sabe”, disse McClain. “Sinto que não quero jogar por cliques. Na verdade, quero estar envolvido com um grande programa de liderança que irá desenvolver jogadores.”

Mais tarde, ele se transferiria para a Flórida.

27 de abril: Os fãs do Colorado estabeleceram um padrão elevado quando esgotaram o Folsom Field para o jogo da primavera de 2023 e, embora a versão deste ano não tenha sido exatamente um espetáculo, ainda atraiu uma multidão respeitável de 28.424, apesar do mau tempo. O jogo fez parte de um dia que mais tarde contou com um show de Lil Wayne.

1 de Maio: Depois que uma história no The Athletic foi publicada detalhando como os ex-jogadores do Buffaloes se saíram depois que muitos foram expulsos após a chegada de Sanders, uma série de conversas inúteis se seguiu, incluindo tweets de Shedeur e Deion.

Deion Sanders mirou em um jogador relativamente anônimo do FCS de Austin Peay.

Lei Jesus https://t.co/WVIBSUE14X – TREINADOR PRIME (@DeionSanders) 1º de maio de 2024

Mais tarde, ele disse ao Thee Pregame Show: “Preciso fazer melhor nisso e não seguir em frente, mas estava entediado. Estava entediado e não disse nada que magoasse. Não ataco as pessoas.”

8 de maio: Enquanto Shedeur se prepara para uma importante temporada final do futebol universitário, na qual ele está em conversa para ser um dos primeiros zagueiros escolhidos no draft da NFL da próxima primavera, ele também encontrou tempo para lançar sua primeira música, “Perfect Timing”.

16 de maio: A estrela bidirecional Travis Hunter foi revelada como uma das três estrelas da capa, ao lado de Donovan Edwards, de Michigan, e Quinn Ewers, do Texas, para o renascimento do EA Sports College Football 25.

20 de maio: O efeito Coach Prime continua a dar frutos para o departamento de bilheteria do Colorado. Pelo segundo ano consecutivo, os Buffs esgotaram seus ingressos para a temporada, algo que a escola não fazia desde 1996. E antes de 2023, a escola nunca havia esgotado seus ingressos para a temporada antes de agosto.