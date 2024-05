Uma luta de US$ 200 milhões entre Canelo e Benavidez é possível ou é uma má ideia?

eupreparando-se para a luta entre Saul ‘Canelo’ Álvarez e Jaime Munguia de Cinco de maio fim de semana, o campeão mexicano continuou sendo questionado sobre David Benavidez. Há mais de um ano, o lutador mexicano/americano busca a luta contra Alvarez pelo título dos supermédios. Até agora, Alvarez o evitou com sucesso, mas parece haver um ponto inevitável de convergência entre os dois lutadores que acontecerá de qualquer maneira. David estava lá depois Caneloa luta e até recusou o convite para subir no ringue para um confronto direto. Benavidez decidiu permanecer sentado e apenas olhou para Alvarez à distância.

Canelo Alvarez aparece desafiando David Benavidez no ringue após vitória de Munguia

Canelo pede US$ 200 milhões para lutar contra Benavidez

Antes e depois da luta, Saul ‘Caelo’ Alvarez continuou dizendo aos jornalistas que estaria disposto a lutar contra David Benavodez se lhe oferecessem US$ 200 milhões por isso. Muitos consideram isso uma confirmação de que ele não quer lutar de jeito nenhum. No entanto, há quem definitivamente possa oferecer-lhe US$ 200 milhões para lutar contra Benavidez. Na Arábia Saudita, os organizadores de Riade estão dispostos a oferecer quantias exorbitantes de dinheiro aos melhores combatentes do mundo para participarem nos seus eventos. Grandes nomes já lutaram em Riad com grande sucesso. Mas Canelo fazer a mesma coisa não é uma boa ideia com tanto dinheiro em jogo.

Pagar tanto ao Canelo para lutar significa que o evento terá uma eliminatória terrível, eles só terão recursos para pagar lutadores que não são tão conhecidos no mundo pela eliminatória. Para que esta luta gere receitas massivas acima dos 200 milhões de dólares que custariam para garantir Canelo, teríamos que conseguir um evento com atenção suficiente para arrecadar pelo menos 500 milhões de dólares em receitas. Apenas Floyd Mayweather conseguiu fazer algo assim antes, e fez isso duas vezes. A primeira vez foi quando ele lutou contra Manny Pacquiao, essa luta rendeu US$ 600 milhões. A mesma quantia foi gerada quando Floyd lutou contra Conor McGregor. Mas nenhuma dessas lutas rendeu a Mayweather US$ 200 milhões. O que Alvarez pede é quase impossível de conseguir. Isso significa que ele realmente não quer lutar?