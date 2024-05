USWNT e NWSL Red Stars aguardam atualização sobre a lesão de Alyssa Naeher

A goleira titular da seleção feminina dos Estados Unidos e do Chicago Red Stars, Alyssa Naeher, deixou a partida da Liga Nacional de Futebol Feminino de domingo com uma aparente lesão na perna, aumentando a lista de preocupações com lesões para o USWNT pouco mais de dois meses antes do início das Olimpíadas.

Os Red Stars lideraram o Utah Royals por 2 a 0 aos 58 minutos, quando Naeher saiu de sua linha para defender um passe direto para o atacante do Utah, Ally Sentnor.

Naeher desistiu do desafio na entrada da área e pareceu agarrar sua coxa esquerda antes de se afastar com cautela.

Naeher continuou jogando, mas menos de um minuto depois ela mergulhou lentamente no chão para arremessar e permaneceu no chão. Ela recebeu atendimento médico e foi substituída poucos minutos depois por Mackenzie Wood. Naeher saiu do campo sem ajuda.

“Não [update]estou deixando isso para os profissionais – a equipe médica – então não sei o que está acontecendo ainda”, disse o técnico do Red Stars, Lorne Donaldson, após a vitória de seu time por 3 x 1 no domingo.

A goleira titular do Chicago Red Stars, Alyssa Naeher, é bicampeã da Copa do Mundo. Kyle Terada-EUA HOJE Esportes

Naeher é bicampeão da Copa do Mundo e tem sido o goleiro titular do USWNT nos últimos sete anos.

Ela foi titular em sete dos oito jogos do USWNT este ano. Ela ajudou o time a vencer a Concacaf Gold Cup e a SheBelieves Cup com pouco mais de um mês de diferença.

Naeher fez três defesas na disputa de pênaltis e converteu seu próprio chute em duas ocasiões distintas – ambas contra o Canadá – para ajudar o USWNT a avançar e vencer esses torneios.

Vários jogadores do USWNT sofreram lesões nas últimas semanas.

O atacante Alex Morgan (tornozelo) e a zagueira Tierna Davidson (coxa) permanecem afastados após sofrerem lesões no mesmo fim de semana de jogo da NWSL, no final de abril.

As defensoras do USWNT, Naomi Girma e Abby Dahlkemper, que também são companheiras de Morgan no San Diego Wave FC, estão lutando contra lesões nas coxas que as mantiveram fora das partidas recentes.

A atacante Midge Purce, que estava na escalação da Copa Ouro do USWNT, rompeu o ligamento cruzado anterior no final de março.

Vários treinadores da NWSL denunciaram publicamente a colocação da Gold Cup durante a pré-temporada da liga, e muitos continuam a apontar isso como uma razão para as contínuas lesões de jogadores internacionais no início desta temporada da NWSL.

“Mais uma vez, estamos a pagar as consequências de um torneio que nunca deveria ter acontecido”, disse o treinador do NJ/NY Gotham FC, Juan Carlos Amorós, após a lesão de Purce.

A nova técnica do USWNT, Emma Hayes, deve assumir seu primeiro campo de treinamento no final do mês, antes de dois amistosos em junho contra a Coreia do Sul.

Quais jogadores ela terá disponíveis para esse elenco ainda não estão claros.

Naeher jogou todos os minutos da temporada pelo Red Stars antes de sua lesão.