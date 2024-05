UVA pagará US$ 9 milhões relacionados ao tiroteio que matou 3 jogadores

CHARLOTTESVILLE, Virgínia – A Universidade da Virgínia pagará US$ 9 milhões em um acordo relacionado a um tiroteio no campus em 2022 que matou três jogadores de futebol e feriu outros dois estudantes, disse um advogado que representa algumas das vítimas e suas famílias na sexta-feira.

Mas algumas famílias pedem mais: a divulgação imediata de uma investigação independente sobre o tiroteio que foi concluído no ano passado. Seu foco incluiu esforços da universidade para avaliar a ameaça potencial do estudante que acabou sendo acusado de assassinato, bem como recomendações a partir do que foi aprendido.

Kimberly Wald, advogada que representa algumas famílias, disse que a universidade deveria ter removido o suposto atirador do campus antes do ataque porque ele exibiu vários sinais de alerta por meio de comportamento errático e instável.

“Este acordo hoje é apenas um pequeno passo para essas famílias – há muito a ser feito”, disse Wald, advogado do escritório de advocacia Haggard, com sede em Miami. “Se há uma lição, mesmo uma lição que podemos aprender com esse relatório, precisamos de a saber agora… Precisamos de proteger vidas agora.”

Funcionários da universidade adiaram a divulgação do relatório no ano passado devido a preocupações de que isso pudesse afetar o próximo julgamento do suposto atirador.

“Estamos empenhados em fornecê-lo assim que tivermos certeza de que isso não interferirá de forma alguma no processo criminal”, disse o presidente da UVA, Jim Ryan, no outono passado.

A escola em Charlottesville pagará US$ 2 milhões cada às famílias dos três alunos que morreram, o máximo permitido pela lei da Virgínia, segundo Wald, que representa o espólio de D’Sean Perry. Os outros dois estudantes que morreram foram Devin Chandler e Lavel Davis Jr.

A universidade pagará um total de US$ 3 milhões aos dois estudantes feridos: Mike Hollins, um quarto membro do time de futebol, e Marlee Morgan, que Wald também representa.

O acordo foi negociado fora do tribunal e não ocorreu após a abertura de uma ação judicial, disse Wald. No entanto, todo acordo na Virgínia deve ser aprovado por um juiz. O acordo com a UVA foi aceito por um juiz do Tribunal do Condado de Albemarle na tarde de sexta-feira.

Os acordos também foram aprovados pelo governador da Virgínia, Glenn Younkin, e pelo procurador-geral do estado, Jason Miyares, disse a universidade em um comunicado.

O reitor da UVA, Robert Hardie, e o presidente Ryan, disseram no comunicado de sexta-feira que as vidas dos três estudantes “foram tragicamente interrompidas” e os jovens “estiveram sempre presentes em nossas mentes”.

“Lembraremos para sempre o impacto que Devin, Lavel e D’Sean tiveram em nossa comunidade e somos gratos pelos momentos que passaram em nossa presença, elevando a UVA durante seu tempo na sala de aula e no campo de futebol”, afirmou o comunicado. disse.

A polícia disse que Christopher Darnell Jones Jr., aluno da UVA e ex-membro do time de futebol da escola, foi o autor do tiroteio. Ocorreu quando ele e outros retornaram de ônibus fretado ao campus após uma excursão para ver uma peça em Washington, disseram as autoridades.

A violência que eclodiu perto de um estacionamento gerou pânico e um bloqueio de 12 horas no campus até que o suspeito fosse capturado. Seu julgamento por acusações de homicídio e outras acusações está marcado para janeiro.

Poucos dias após o tiroteio, os líderes universitários solicitaram uma revisão externa para investigar as políticas e procedimentos de segurança da UVA, a sua resposta à violência e os seus esforços anteriores para avaliar a ameaça potencial do estudante que acabou por ser acusado. Funcionários da escola reconheceram que ele já havia estado no radar da equipe de avaliação de ameaças da universidade.

O relatório foi concluído em outubro e a UVA disse que o divulgaria em novembro. Mas a posição da UVA mudou devido às preocupações em afetar o julgamento de Jones.

Happy Perry, que perdeu seu filho D’Sean Perry, disse na sexta-feira que o relatório deveria ser divulgado agora se puder ajudar a prevenir tiroteios semelhantes.

“Como mãe, quero saber o que aconteceu. É meu direito saber o que aconteceu”, disse ela durante uma ligação da Zoom com repórteres. “Neste ponto, é uma questão de segurança pública e nacional que recebemos esse relatório.”

Brenda Hollins, cujo filho Mike Hollins foi baleado e ferido, disse que sentiu emoções confusas na sexta-feira após o acordo. E ela falou sobre como todas as famílias estão devastadas e mudadas.

“Você sorri e ao longo do dia poderá seguir em frente”, disse Hollins durante a ligação do Zoom. “Mas então isso simplesmente se aproxima de você. E se você não resolver o problema naquele momento, isso o consumirá.”