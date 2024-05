Veja John Fury ensanguentado após dar uma cabeçada em um membro da equipe de Oleksandr Usyk

John Fury está em clima de luta antes da próxima luta de seu filho pelo campeonato.

O clã Fury se prepara para a batalha neste sábado, quando o campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC Tyson Fury luta contra o campeão dos pesos pesados ​​​​da WBA, IBF, IBO e The Ring, Oleksandr Usyk, em uma luta de unificação altamente antecipada. Não é novidade que as tensões estão altas para a competição, e o pai de Tyson, John, foi o primeiro a arrancar sangue.

A sua, neste caso.

Na segunda-feira, John se viu no meio de um confronto acirrado com os torcedores de Usyk e quando a distância diminuiu, ele decidiu dar uma cabeçada em um membro da equipe de Usyk. Depois disso, sangue pôde ser visto escorrendo pela testa de Fury.

Veja dois ângulos da briga abaixo, cortesia da iFL TV.

No primeiro clipe, o filho de Fury, Shane, abandona uma entrevista para ver o que seu pai está fazendo e você pode ter uma visão clara da cabeçada de Fury. A fúria pode ser ouvida gritando: “Não podemos ser derrotados!” antes de ter que ser retido para evitar outra altercação.

Fury, um ex-boxeador profissional, tornou-se famoso por se intrometer nas rivalidades de seus filhos. Em novembro de 2022, Fury ficou sem camisa ao desafiar Jake Paul a encontrá-lo no ringue (Paul estava envolvido em uma rivalidade contínua com Tommy Fury), e durante a preparação de outubro passado para Tyson Fury vs. Francis Ngannou, John desafiou Mike Tyson para uma luta.

Veja outro ângulo da cabeçada abaixo, cortesia de Serge Lapin.

Tyson Fury enfrenta Oleksandr Usyk neste sábado na Kingdom Arena em Riad, na Arábia Saudita.