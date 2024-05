Veja Tyson Fury empurrar Oleksandr Usyk em um confronto final acalorado antes da histórica luta pelo título

Tyson Fury e Oleksandr Usyk estão prontos para ir – e isso não poderia ser mais evidente após o confronto final na véspera de sua luta massiva.

Fury e Usyk competem pelo indiscutível campeonato de pesos pesados ​​​​na luta principal do card de boxe de grande sucesso de sábado na Arábia Saudita. Na sexta-feira, os dois lutadores ganharam peso com sucesso, com Usyk chegando bem mais pesado que sua luta mais recente e Fury muito mais leve que sua luta anterior. Depois de pesar, Fury e Usyk se enfrentaram uma última vez, ficando cara a cara antes que Fury empurrasse Usyk e o caos quase explodisse.

Confira o vídeo do momento acalorado abaixo.

Sábado será a primeira vez que um campeão indiscutível dos pesos pesados ​​será coroado em uma luta desde que Lennox Lewis derrotou Evander Holyfield em 1999.

Fury retorna pela primeira vez desde a vitória por decisão dividida sobre o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou em outubro passado. Usyk, ex-campeão indiscutível dos pesos cruzados, entra no círculo quadrado após uma dispensa ainda mais longa depois de nocautear Daniel Dubois no nono round em agosto passado.