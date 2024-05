‘Verificação de fraude’: profissionais reagem à derrota de Robelis Despaigne no UFC St.

Robelis Despaigne não está pronto para o horário nobre.

Isso ficou claro depois que o gigantesco medalhista olímpico perdeu na decisão unilateral para Waldo Cortes-Acosta na noite de sábado no UFC St. Um sábio do taekwondo de 1,80 metro, Despaigne entrou no UFC St. Louis com muito entusiasmo após um nocaute de 18 segundos sobre Josh Parisian em sua estreia no octógono em março passado. A carreira regional de Despaigne no MMA também incluiu nocautes de três e quatro segundos, então muitos olhos estavam atentos para ver o que o peso pesado de 35 anos poderia fazer a seguir.

Acontece que foi Cortes-Acosta quem aproveitou o momento, explorando o jogo de chão sem brilho de Despaigne para vencer por decisão dominante no UFC St. Louis.

Confira abaixo como o mundo do MMA reagiu a Cortes-Acosta x Despaigne.

Esse cara acabou de ser exposto. Sem gás e sem jogo de chão.#UFCStLouis -John Wayne Makdessi (@JohnMakdessi) 11 de maio de 2024

Por que ele não deu um soco assim antes? -Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 11 de maio de 2024

Verificação de fraude 3 — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 11 de maio de 2024

Neste ponto de sua carreira, Depaigne nem sequer viu um vídeo de jiu-jitsu no YouTube. -Jason Mayhem Miller (@mayhemmiller) 11 de maio de 2024