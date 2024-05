Veterano do UFC e BKFC Geane Herrera morre aos 33 anos

A veterana do UFC e BKFC Geane Herrera morreu aos 33 anos.

Funcionários do BKFC confirmaram a notícia na segunda-feira, juntamente com um GoFundMe criado pela família de Herrera para ajudar nas despesas do funeral após sua trágica morte. Herrera teria morrido após um acidente de moto em Tampa, Flórida.

“Nossa família está arrasada pela trágica perda de nossa amada Geane Carlos Herrera, conhecida no mundo da luta profissional como “La Pulga”, cuja vida foi interrompida aos 33 anos de idade”, escreveu a família de Herrera no GoFundMe. “Geane deixa para trás um filho de 16 anos, sua namorada grávida de 3 meses, mãe, pai, irmãs, um irmão e uma família que o ama e sentirá muita falta dele.”

Em 2015, Herrera assinou contrato com o UFC e imediatamente saltou para o fundo do peso mosca com uma luta contra o ex-desafiante ao título Ray Borg. Ele perdeu naquela noite, mas se recuperou com uma vitória por nocaute sobre Joby Sanchez em sua próxima aparição no UFC.

Borg prestou homenagem ao seu ex-oponente no Instagram.

“Tive o prazer de dividir o octógono com ele em 2015”, escreveu Borg. “Ele era um cara legal, minhas orações estão com ele e sua família durante este momento difícil.”

Sua jornada no UFC chegou ao fim com mais duas derrotas, mas Herrera finalmente conseguiu lutar acirradamente depois de assinar com o BKFC em 2021.

Em sua estreia na promoção, Herrera nocauteou Abdiel Velazquez no segundo round.

Infelizmente, essa acabou sendo a única aparição de Herrera no BKFC com sua família, afirmando que uma lesão o impediu de lutar novamente.