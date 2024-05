Victor Wembanyama chega à loja de cartas local, caça Pokémon, magia e mangá

Victor Wembanyama pode ser o maior nerd do planeta – literalmente – porque o astro da NBA de 2,10 metros acabou de ser visto comprando cartas de Pokémon e livros de mangá em uma loja de San Antonio!

TMZ Esportes aprendeu… o centro dos Spurs visitou Heróis e fantasias – uma loja de colecionáveis ​​a cerca de 20 minutos do Frost Bank Center – na noite de terça-feira em busca de aumentar sua coleção pessoal.

O vice-presidente da loja, Adam Conley diz que Wemby chegou pouco antes de fechar… e foi “super amigável” enquanto olhava para tudo, desde Pokémon até Magic: The Gathering.

Conley diz que depois de navegar pela seleção… o jovem de 20 anos finalmente saiu com algum mangá.

Esta não é a primeira vez que Wemby é visto apreciando as vistas e os sons de sua nova cidade natal… o francês fez recentemente uma aparição no restaurante francês Bistr09. Ele também foi visto indo até a Escola Internacional de San Antonio para surpreender as crianças – coisas que Conley diz não passaram despercebidas entre os habitantes locais.