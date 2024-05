Victor Wembanyama e Chet Holmgren lideram o time All-Rookie da NBA

NOVA YORK – Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, foi uma escolha unânime para o time All-Rookie da NBA nesta temporada, revelou a liga na segunda-feira.

Não foi nenhuma surpresa, visto que Wembanyama também foi a escolha unânime para Estreante do Ano no mesmo painel de 99 eleitores que votaram para os prêmios da liga nesta temporada.

Juntando-se a Wembanyama no primeiro time estavam Chet Holmgren do Oklahoma City Thunder, Brandon Miller do Charlotte Hornets, Jaime Jaquez Jr. do Miami Heat e Brandin Podziemski do Golden State Warriors.

Holmgren – vice-campeão de Wembanyama na corrida de Estreante do Ano – também foi uma escolha unânime da primeira equipe.

Miller, Jaquez e Podziemski ficaram em terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente, na votação ROY anunciada no início deste mês. Essa também foi a ordem em que terminaram a votação do time All-Rookie, com Jaquez se juntando a Wembanyama e Holmgren como os únicos jogadores a aparecer em todas as 99 cédulas.

Dereck Lively II do Dallas Mavericks foi uma seleção All-Rookie do segundo time, junto com Amen Thompson do Houston Rockets, Keyonte George do Utah Jazz, Cason Wallace do Thunder e GG Jackson do Memphis Grizzlies. Jackson conseguiu o último lugar por um voto sobre Trayce Jackson-Davis dos Warriors.

As seleções da equipe All-Defensive serão reveladas na terça-feira, e a equipe All-NBA será revelada na quarta-feira. Wembanyama é um provável jogador do time principal da All-Defense – ele foi o segundo colocado na corrida de Jogador Defensivo do Ano para Rudy Gobert, do Minnesota – e certamente também recebeu consideração da All-NBA.

Se Wembanyama entrar para o time All-Defense ou All-NBA, ou ambos, ele seria o primeiro novato a fazê-lo desde os pivôs de San Antonio, Tim Duncan (1998) e David Robinson (1990), que, como Wembanyama, eram No. 1 escolha de draft.

Apenas cinco novatos fizeram o All-Defense: Duncan, Robinson, Manute Bol do Washington (1986), Hakeem Olajuwon do Houston (1985) e Kareem Abdul-Jabbar do Milwaukee Bucks (1970).

E se Wembanyama chegar ao All-NBA, ele seria o 22º estreante a fazê-lo na história da NBA. Destes, apenas quatro conseguiram isso nas últimas 45 temporadas: Duncan, Robinson, Michael Jordan do Chicago Bulls (1985) e Larry Bird do Boston Celtics (1980).