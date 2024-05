Victoria Beckham comemora o Dia das Mães com todos os seus filhos: eu amo muito todos vocês

Tó ligue Victoria Beckham um sucesso na vida seria um eufemismo, pois ela se tornou um ícone global através das Spice Girls e da modelagem, mas talvez sua maior conquista seja sua família, e todos eles celebraram sua mãe por Dia das Mães.

Posh Spice tem quatro filhos, Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) e Harper (12) através de seu casamento com David Beckhamque aconteceu em 1999, após se conhecerem em 1997 em uma parceria de sucesso.

David Beckham filma reunião das Spice Girls no aniversário de VictoriaDavid Beckham

“Feliz Dia das Mães nos EUA para todas as figuras maternas por aí” Beckham postado no Instagram. “Eu amo muito todos vocês @davidbeckham, @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven xxx.”

O Beckham já comemorou o Dia das Mães duas vezes em 2024, já que anteriormente comemorava a data do Reino Unido, que é diferente dos EUA. Isso porque os pais da família são, na verdade, britânicos, apesar de passarem a maior parte do tempo nos EUA.

Mas a foto da senhora de 50 anos e seus filhos, em frente a uma mesa com flores brancas e balões de coração dourados por toda parte, parece ser de um jantar em família em seu aniversário mais recente, o que significa que não está claro como o quarteto decidiu. comemorar sua mãe nos EUA.

Por que comemoramos o Dia das Mães?

O Dia das Mães é comemorado para homenagear e valorizar as mães e a maternidade. A tradição de homenagear as mães tem raízes antigas, com primeiros festivais gregos e romanos dedicados às deusas-mães.

Nos Estados Unidos, o feriado moderno do Dia das Mães foi estabelecido no início do século 20 por Anna Jarvis como forma de homenagear a própria mãe e reconhecer os sacrifícios que as mães fazem pelos filhos.

Com o tempo, o Dia das Mães tornou-se uma celebração global observada em muitos países, normalmente no segundo domingo de maio. É um dia para demonstrar gratidão, amor e respeito pelas mães, avós e outras figuras maternas em nossas vidas.