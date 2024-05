Vídeo da pesagem do UFC 302 – MMA Fighting

Na pesagem oficial do UFC 302, todos os 24 lutadores do card de sábado subirão na balança na manhã de sexta-feira em Newark, NJ. Assista à pesagem oficial acima.

Na luta principal, o campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, coloca o cinturão em jogo contra Dustin Poirier. Ambos os lutadores terão que atingir 155 libras para o confronto pelo título.

No co-evento principal, o ex-campeão dos médios do UFC Sean Strickland e o ex-desafiante ao título Paulo Costa terão que subir na balança com 186 libras ou menos para o confronto sem título dos médios.

A pesagem oficial do UFC 302 começará às 9h ET.

A pesagem cerimonial do UFC 302 será às 17h horário do leste dos EUA acima.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC 302.

Cartão principal (ESPN + PPV às 22h ET)

Islam Makhachev x Dustin Poirier Luta pelo título

Sean Strickland x Paulo Costa

Kevin Holanda vs. Michal Oleksiejczuk

Jailton Almeida vs. Alexandr Romanov

Randy Brown vs. Elise Zaleski

Card Preliminar (ESPN2/ESPN+ às 20h ET)

César Almeida vs. Roman Kopylov

Grant Dawson x Joe Solecki

Phil Rowe x Jake Matthews

Niko Price x Alex Morono

Cartão preliminar antecipado (ESPN2/ESPN+ às 18h30 horário do leste dos EUA)

Mickey Gall x Bassil Hafez

Aileen Perez vs. Joseline Edwards

Mitch Raposo vs. André Lima