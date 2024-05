Vídeo da pesagem do UFC Vegas 92

O UFC volta à APEX neste final de semana com card encabeçado pela luta dos penas entre Edson Barboza e Lerone Murphy.

Antes de se enfrentarem no octógono na luta principal do UFC Vegas 92, Barboza, Murphy e os demais lutadores do card subiram à balança na sexta-feira com pesagem oficial marcada para começar às 12h horário do leste dos EUA.

Assista a uma transmissão ao vivo da pesagem acima, cortesia de Ag. Lutar.

Além do evento principal, os desafiantes dos meio-médios se enfrentam quando Khaos Williams enfrenta Carlston Harris em um confronto no co-evento principal que deixa o vencedor um passo mais perto do ranking dos 15 primeiros.

Ainda no card principal, o homem com o selo de aprovação de Dwayne “The Rock” Johnson, Themba Gorimbo, espera manter intacta sua seqüência de vitórias em meio a turbulências pessoais ao enfrentar Ramiz Brahimaj na luta principal da noite.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 92.

Cartão principal (ESPN +, 19h ET)

Edson Barboza x Lerone Murphy

Khaos Williams x Carlston Harris

Themba Gorimbo vs. Ramiz Brahimaj

Adrian Yanez vs. Vinícius Salvador

Luana Pinheiro vs. Angela Hill

Card Preliminar (ESPN +, 16h ET)

Victor Martinez vs. Tom Nolan

Oumar Sy vs. Tuco Tokkos

Tamires Vidal vs. Melissa Gatto

Abus Magomedov x Warlley Alves

Piera Rodríguez vs. Ariane Carnelossi

Alatengheili x Kleydson Rodrigues

Vanessa Demopoulos x Emily Ducote