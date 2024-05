Vídeo de prisão de Scottie Scheffler mostra policial empurrando jogador de golfe contra carro

Policiais acabam de divulgar vídeo da cena do crime Scottie SchefflerFoi preso na semana passada… e na filmagem você pode ver pelo menos um policial empurrando o jogador de golfe contra um carro – antes de algemá-lo.

As imagens foram capturadas por uma câmera fixada em um poste localizado a poucos metros do Valhalla Golf Club – local do PGA Championship deste mês.

Devido à sua proximidade com a prisão… não capturou a interação inicial do jovem de 27 anos com as autoridades – no entanto, você pode ver que registrou os momentos depois que a Polícia Metropolitana de Louisville conseguiu detê-lo enquanto ele tentava fazer isso. seu caminho para o curso.

Um policial pode ser visto correndo em direção à porta do motorista de Scheffler … antes de aparecer pela janela de Scheffler várias vezes. Depois de vários segundos, a porta de Scheffler se abre… e então um policial parece empurrá-lo contra o carro.

Scheffler foi então algemado, mostra o vídeo… e marchou até uma viatura próxima.

Os policiais também divulgaram imagens da câmera do painel de uma viatura policial no local … e mostram Scheffler sendo retirado de perto. Também capturou a interação tensa dos policiais com um repórter que estava no local cobrindo o incidente.

Como informamos, Scheffler acabou sendo levado para uma prisão próxima e autuado por diversas acusações criminais, incluindo agressão criminosa a um policial. Mais tarde, ele foi dispensado… e conseguiu terminar o torneio principal do fim de semana empatando pelo oitavo lugar.

Autoridades de Louisville anunciaram na quinta-feira o policial que prendeu o caso, Em Bryan Gillviolou a política ao não ativar a câmera usada no corpo durante a prisão… no entanto, o processo criminal contra Scheffler continua em andamento.