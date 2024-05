Vídeo: Greg Hardy, ex-peso pesado do UFC, desistiu após nocaute brutal em luta de boxe

O ex-destaque defensivo da NFL e lutador do UFC Greg Hardy sofreu outra derrota brutal por nocaute.

Hardy enfrentou Patrick Mailata no evento de boxe Team Combat League de quinta-feira à noite em Los Angeles. A luta dos pesos pesados ​​​​terminou de forma brutal depois que Mailata colocou Hardy contra as cordas e desferiu uma série de socos, e embora um gancho de esquerda realmente tenha machucado Hardy, foi a mão direita seguinte que dobrou Hardy contra as cordas para a vitória por nocaute.

Confira o vídeo da finalização selvagem no vídeo abaixo.

Hardy fez a transição do campo de futebol para os esportes de combate depois de ser acusado de violência doméstica em 2014 e enfrentou uma suspensão subsequente de quatro jogos em 2015, antes que o Dallas Cowboys optasse por não contratar novamente o jogador profissional. O lutador de 35 anos passou pelo ranking do MMA amador com três nocautes rápidos, antes de ter suas duas primeiras lutas profissionais no Contender Series, ganhando contrato após duas vitórias por nocaute em menos de um minuto. Hardy competiu 10 vezes dentro do octógono, encerrando sua passagem pela empresa com um recorde promocional de 4-5, 1 NC.

Desde então, Hardy fez a transição para o boxe, vencendo seis das nove lutas. Ele também competiu pelo BKFC e foi nocauteado por Josh Watson no segundo round no KnuckleMania 3 em fevereiro de 2023.