Vídeo: Merab Dvalishvili mostra as consequências de um acidente de carro assustador e diz que não se feriu

Merab Dvalishvili não se assusta facilmente, mas um recente acidente de carro deixou “A Máquina” abalada.

Durante uma visita a Nova York, Dvalishvili e associados sofreram um acidente que envolveu pelo menos três veículos. O amigo do desafiante peso galo, Giorgi Kiknadze, compartilhou o vídeo das consequências da colisão, que pode ser assistido abaixo.

Dvalishvili pode ser ouvido dizendo: “Estou bem” enquanto avalia a situação de dentro do carro. Mais tarde, ele também compartilhou o vídeo em suas histórias no Instagram junto com a legenda: “Está tudo bem. Todos estão seguros.”

Não está claro no vídeo se alguém de fora do grupo de Dvalishvili sofreu algum ferimento no acidente.

Posteriormente, o lutador saiu do carro, um carona compartilhada, e depois gravou um vídeo dos danos causados ​​aos demais veículos. Dois (incluindo aquele em que Dvalishvili e companhia estavam) sofreram impactos massivos nas laterais, enquanto outro teve o lado dianteiro esquerdo completamente destruído.

“Estou em Nova York por um dia, algumas horas, e sofri um grande acidente”, disse Dvalishvili. “Eu estava no Uber e nosso carro foi atropelado por outros carros. Veja o dano. Eu estava sentado aqui e fui atingido, graças a Deus estou bem. Merda. Agora minhas malas estão lá dentro.”

Dvalishvili está atualmente em uma sequência de 10 vitórias consecutivas no carregado peso galo e aguarda seu próximo cartão amarelo, que deve ser uma luta pelo título contra o campeão Sean O’Malley.