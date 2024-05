Vince McMahon, WWE sob investigação do Departamento de Justiça, processo por tráfico sexual interrompido

O processo em andamento de um ex-funcionário da WWE sobre alegações de tráfico sexual e agressão sexual foi interrompido enquanto o Departamento de Justiça abre sua própria investigação sobre o desgraçado fundador da WWE, Vince McMahon, a WWE e o ex-chefe de relações de talentos da WWE, John Laurinaitis.

Em um documento lacrado na quinta-feira, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York apresentou informações ao tribunal federal sobre uma investigação sobre McMahon, WWE e Laurinaitis.

“Além do advogado já registrado, por favor, registre minha presença como advogada dos Estados Unidos da América, Sarah Mortazavi, procuradora assistente dos Estados Unidos”, escreveu Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, em uma nota. arquivado ao juiz Jeffrey A. Meyer adicionado à pauta do caso.

Como resultado, Janel Grant, a ex-funcionária da WWE que abriu o processo explosivo contra seus ex-empregadores, concordou em pausar seu caso enquanto o Departamento de Justiça abre sua própria investigação.

“EM. Grant consentiu com um pedido do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York para suspender seu caso contra McMahon, WWE e Laurinaitis, de acordo com uma investigação não pública pendente”, disse a advogada de Grant, Ann Callis, em um comunicado. enviado para o MMA Fighting na quinta-feira. “Cooperaremos com todas as próximas etapas apropriadas.”

A ação movida por Grant em janeiro detalhava alegações de abusos horríveis, que incluíam agressão sexual, tráfico sexual e exploração que ela afirma ter sofrido enquanto trabalhava para McMahon na WWE. Grant detalhou inúmeras supostas altercações em seu processo, incluindo uma alegação de que McMahon e Laurinaitis a puxaram para uma sala de conferências nos escritórios da WWE e a agrediram sexualmente.

O processo também alegou que McMahon compartilhou fotos e vídeos sexualmente explícitos dela com outros funcionários da WWE, bem como com “um atleta mundialmente famoso e ex-campeão dos pesos pesados ​​​​do UFC com quem a WWE estava tentando ativamente assinar um novo contrato”.

McMahon, que renunciou ao cargo de presidente executivo do TKO Group Holdings depois que o processo se tornou público, negou qualquer irregularidade.

Nos meses desde que o processo foi aberto, McMahon continuou lentamente a vender partes de suas ações na TKO, que é a empresa resultante da fusão entre o UFC e a WWE.

A TKO se distanciou de McMahon, com o presidente da empresa, Mark Shapiro, afirmando que não houve contato com o ex-executivo da WWE enquanto ele continuava vendendo suas ações.

“Não estamos discutindo com ele”, disse Shapiro em março. “Ele não nos deu nenhum ponto de vista sobre seu motivo, ou seus planos de vender ou não vender, ou, se o fizer, quanto. Então, vamos esperar e descobrir assim como você.”

O arquivo selado do Departamento de Justiça prova a importância desta investigação, especialmente com o processo de Grant sendo suspenso como resultado.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York ainda não fez uma declaração pública sobre a investigação sobre McMahon e a WWE.