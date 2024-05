Vincent Trocheck é o herói faz-tudo do Rangers nos playoffs de 2024

Vincent Trocheck contou os pratos da mesa de jantar de sua família em Pittsburgh.

Teve frango parmesão, rigatoni e arancini. Havia almôndegas, pratos de linguine com camarão e vieiras e costeletas de frango. Havia braciola, um rocambole de carne enrolado e coberto com molho de tomate.

A comida não era apenas para sua família, mas para sua família do hóquei. Trocheck tornou uma tradição anual receber companheiros do New York Rangers para um banquete italiano durante a temporada: uma chance de mangiare (comer), como dizem os italianos, e uma chance de criar laços.

“Tenha uma boa refeição caseira na estrada”, disse ele. “Eu só acho que é bom ter todos juntos.”

Trocheck reuniu todos novamente recentemente, mas no canto do rinque do Madison Square Garden, comemorando delirantemente um gol.

Depois de seu gol duplo na prorrogação no jogo 2 contra o Carolina Hurricanes, Trocheck foi cercado por todos os Rangers no gelo e por aqueles que patinaram no banco. A buzina do gol estava tocando. Os fãs de Nova York ficaram eufóricos. Trocheck sorriu amplamente em um mar azul, uma foto clássica instantânea que se tornou alimento para o feed de mídia social Art But Make It Sports:

“Quando eles vão para a prorrogação ou para a prorrogação dupla, qualquer um pode vencer esses jogos”, disse Trocheck. “Nada pode acontecer.”

O que aconteceu no jogo 2 aconteceu com frequência nesta temporada: os Rangers marcam no power play. Assim como fizeram para empatar o jogo com um gol de Chris Kreider no terceiro período, Trocheck deu assistência nesse.

“Acho que esperamos marcar. Sentimos que, como unidade, o time depende de nós para marcar no power play”, disse Trocheck sobre o power play, clicando em 34,5%. “Os times especiais têm sido muito grandes até agora nos playoffs. Confiamos muito em nós e há muita pressão nisso. Temos essa confiança, esse ritmo. Só queremos continuar fazendo as mesmas coisas, manter isso indo.”

O Rangers venceu o jogo por 4 a 3, em parte porque os Hurricanes não tinham confiança em seu próprio jogo de poder, fazendo 0 a 5 em 6:53 com a vantagem do homem. Trocheck ficou no gelo por 4:16 daquele pênalti, mais do que qualquer outro atacante de Nova York.

Se a temporada dos Rangers fosse uma refeição em família, Trocheck seria quem organizaria os talheres, mexeria as almôndegas, encheria as bebidas de todos e estacionaria os carros.

Numa temporada em que o Rangers se aproxima do seu primeiro campeonato da Stanley Cup em 30 anos, Vincent Trocheck está a fazer tudo.

“Ele toca em todas as partes do jogo”, disse o técnico do Rangers, Peter Laviolette. “Durante todo o ano, ele é um cara com quem se contou em muitas situações, dos dois lados do disco.”

ESTA TEMPORADA REGULAR Trocheck teve uma média de 21:27 no tempo de gelo por jogo, com 3:29 no power play e 1:35 no pênalti. Em sete jogos dos playoffs, ele tem uma média de 23:59, com 4:19 gastos no power play e 3:36 no kill.

Ele ficou em segundo lugar no Rangers, atrás de seu companheiro de linha Artemi Panarin na temporada regular, com 77 pontos (25 gols, 52 assistências) em 82 jogos. Em sete jogos dos playoffs, ele empatou com Mika Zibanejad com 12 pontos em sete jogos (cinco gols, sete assistências). Isso inclui quatro pontos de força uniforme, sete pontos de power play e um ponto de short-handed.

Embora muitos pensassem que o jogo equilibrado do Rangers seria um problema contra os Hurricanes, Trocheck disse que isso não era uma preocupação.

“Não creio que alguém esteja pensando que temos que marcar em 5 contra 5. Se vencermos por 4 a 0 e forem dois gols de power play e dois gols de shorthanded, ninguém se importa. Só temos que marcar”, disse ele. . “Estamos apenas tentando vencer jogos, não importa como podemos.”

É claro que Laviolette acredita que uma das maneiras mais eficientes de vencer os jogos dos playoffs é usar grandes quantidades de Vincent Trocheck. Nenhum skatista do Rangers jogou mais nos primeiros sete jogos.

“Agora são os playoffs. Você tem jogos que são levados a várias prorrogações, mas seu papel não muda. Ele faz parte de todas as partes do jogo”, disse Laviolette. “Estou mudando o turno duplo dele apenas para trazê-lo de volta ao círculo de confronto direto. Power play, penalti kill, jogo 5 contra 5. Ele continua atendendo a campainha. É perceptível. Ele está engajado. Você pode ver isso em seu comportamento e a maneira como ele está jogando.”

Esta pode ser a melhor temporada de Trocheck na NHL. Parte disso se deve à sua incrível linha com Artemi Panarin e Alexis Lafreniere. Nenhum trio na liga jogou mais junto do que eles (864 minutos). De acordo com o Evolving Hockey, a linha de Trocheck teve uma média de 3,76 gols a cada 60 minutos, enquanto desistia de 2,27 gols a cada 60 minutos. Eles tinham uma porcentagem de gols esperados de 54,9% em 5 contra 5.

“Ter química com os rapazes é importante”, disse Trocheck. “Ter essa continuidade também é importante.”

No jogo 3 contra o Hurricanes, na noite de quinta-feira, Panarin marcou o gol da vitória na prorrogação em um passe desviado de Trocheck, que havia recebido o disco de Lafrenière.

“Foi uma ótima jogada para os três. Eles conseguiram acertar e pegar um disco no canto”, disse Laviolette. “Jogada muito boa de Troch e uma ótima finalização de Artemi.”

jogar 1:28 Rangers vence por 3 a 0 sobre o vencedor do OT de Artemi Panarin Artemi Panarin desvia entre as pernas para marcar o gol da vitória do Rangers na prorrogação.

Foi o segundo gol gerado no jogo pela linha, já que Lafreniere marcou seu terceiro nos playoffs no início do terceiro período para dar ao Rangers uma vantagem de 2 a 1.

O DOMÍNIO DE essa linha ajudou Panarin (49 gols, 120 pontos) e Lafreniere (28 gols, 57 pontos) a novos recordes de carreira na temporada regular. Trocheck teve sua segunda melhor temporada de gols e estabeleceu um novo recorde na carreira com 77 pontos, a temporada de maior pontuação de seus 11 anos de carreira.

Ele foi ao NHL All-Star Game pela segunda vez, trazendo com ele para Toronto seu filho de cinco anos, obcecado por hóquei, Leo. “Fiquei muito animado por ele ter experimentado isso”, disse Trocheck.

A carreira de Trocheck começou na Flórida em 2013-14, mas é seu segundo destino na NHL que tem estado em discussão ultimamente. Ele jogou três temporadas com os Hurricanes antes de assinar um contrato de agente livre de sete anos no valor de US$ 39,375 milhões com o Rangers em 2022.

O ex-central do Hurricanes, Derek Stepan, jogou com Trocheck na temporada 2021-22 e não está surpreso que Trocheck tenha encontrado outro nível com o Rangers.

“Ele simplesmente faz muitas coisas certas”, disse Stepan. “Ele é bom no [faceoff] ponto. Ele pode criar espaço para seus companheiros de linha ofensivamente. Ele pode marcar gols. Defensivamente, ele é responsável em praticamente todas as situações. Então ele é um jogador completo e é um daqueles caras que você precisa ter no seu time”.

Há mais de uma dúzia de jogadores no atual time do Hurricanes que jogaram com Trocheck, inclusive em uma intensa derrota de sete jogos no segundo turno para o Rangers em 2022. Mas Trocheck disse que as emoções de enfrentar seus ex-companheiros de equipe em uma série de playoffs não ‘ não o impacte.

“É uma série de playoffs que precisamos superar para atingir nosso objetivo de vencer a Copa Stanley”, disse Trocheck. “Quero dizer, já joguei muito contra esses caras. Jogar contra ex-companheiros não é novidade. Nesta liga, você muda de time para time. É apenas mais uma série.”

Trocheck vê muitos rostos familiares no elenco dos Hurricanes, tendo jogado com Carolina antes de assinar um contrato de agente livre com o Rangers. Eliot J. Schechter/NHLI via Getty Images

Laviolette, que ganhou a Stanley Cup com o Carolina em 2006, consultou Trocheck antes da série para obter algumas informações sobre os furacões. Mas Rod Brind’Amour, ex-técnico de Trocheck, disse que não elaborou nenhum plano de jogo para lidar com Trocheck, apesar de conhecer suas tendências desde a época dos furacões.

“Ele foi um grande jogador para nós. Queríamos mantê-lo. Não foi uma troca ou algo parecido. São apenas negócios”, disse Brind’Amour. “É evidente que ele tem sido um grande jogador para eles. Não é chocante. Sabíamos disso. Eles conseguiram um bom jogador.”

Uma boa dentro e fora do gelo. Stepan não ficou surpreso ao saber como Trocheck se relacionou com os Rangers nos bastidores, desde o vestiário até a mesa de jantar em Pittsburgh. Ele conhecia aquele cara na Carolina. Ele sabia o que poderia se tornar em Nova York.

“Ele é um cara incrível. Gosta de sair, gosta de se divertir. Ele entende que o jogo não pode ser levado muito a sério”, disse Stepan. “Ele é capaz de brincar com qualquer pessoa. Ele se esforça muito para ser um bom companheiro de equipe com todos os seus rapazes.”

Stepan parou por um momento. “Eu sei que estou soprando muita fumaça em seu traseiro, mas ele é realmente todas essas coisas. Estou muito feliz por ele.”