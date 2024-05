Whoopi Goldberg defende Harrison Butker após comentários sobre direito à liberdade de expressão

Whoopi Goldberg está chegando Harrison Butker ‘s defesa após seu controverso discurso na faculdade – mas ela não está concordando tanto com o que ele disse … mais ainda com seu direito de dizê-lo.

A estrela da TV apareceu no episódio de quinta-feira de “The View”… dizendo que a estrela do Chiefs estava tecnicamente certa em falar o que pensava durante seu discurso no fim de semana passado, especialmente porque ele é um católico devoto discursando para uma faculdade católica.