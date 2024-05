Whoopi Goldberg diz que ‘The View’ era melhor antes, sugere que agora acordou

O vencedor do EGOT – que se juntou ao programa em 2007 – falou sobre a hospedagem durante uma reunião com Chris Wallace em seu programa de entrevistas… e ele perguntou se ela gostava de moderar o programa.

Whoopi explica que costumava haver mais debate no seu apogeu – uma livre troca de ideias sobre as opiniões dos anfitriões, sem tantas acusações. Agora, ela sente que as pessoas estão mais interessadas em jogar o jogo “Gotcha”… criticando a linguagem do que o que o anfitrião quer dizer.