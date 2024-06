Whoopi Goldberg e Joy Behar radiantes com a condenação de Trump em ‘The View’

A atriz e comediante – que aparentemente não usa o nome de Trump no programa há anos – irritou a multidão no final do programa… quando repetiu “culpado” 34 vezes em referência a todos Convicções de DJT por 34 segundos nada menos.

Claro, WG não é o único anfitrião do ‘View’ que não conseguiu se conter… literalmente, porque em Joy Behar No caso de ela, ela diz que começou a “vazar” quando ouviu a notícia na Costco.

Não é exatamente chocante que as mulheres estejam tão entusiasmadas com a condenação… elas têm compartilhado regularmente seu desprezo pelo Donald ao longo dos anos – inclusive no mês passado, quando Hospedagem ensolarada criticou Trump por supostamente explodir peidos no tribunal.