Wilder ‘teve que recuperar’ seu amor pelo boxe, e agora é hora dos negócios

Deontay Wilder entrou em uma pequena sala de reuniões no Marriott Hotel de Londres em abril, com a promotora Shelly Finkel logo atrás dele para promover sua próxima luta contra Zhilei Zhang. Sua confiança irradiava, mas ele também parecia compreender a pressão que isso acarreta. Dependendo do resultado, a luta com Zhang poderá ser sua “última dança”, disse Wilder.

Seu confronto de pesos pesados ​​contra Zhang no sábado é sem dúvida a luta mais intrigante em um card empilhado denominado “5 vs. 5: Matchroom vs. Queensberry” em Riade, Arábia Saudita.

Depois de três derrotas em suas últimas quatro lutas – duas delas por nocaute contra Tyson Fury – a luta oferece a Wilder, de 38 anos, a chance de se redimir, após ser dominado em uma derrota unilateral por decisão unânime para Joseph Parker. em dezembro.

Mas será que o ex-campeão do WBC tem o que é preciso para voltar ao topo? Ele ainda tem o espírito de luta que o ajudou em 13 lutas pelo título mundial?

“Ou você tem [fighting spirit] ou não, e eu sou o tipo de pessoa, eu tenho isso”, disse Wilder. “Não preciso ficar bravo com você, não preciso desenterrar nada do que você disse. Ele nunca irá a lugar nenhum, está apenas domesticado.”

Esse lado indomável dele, o nocauteador agressivo que marcou 42 KOs em suas 43 vitórias profissionais, não está perdido para Wilder.

“Todo mundo quer ver aquele monstro sair. Mas quando ele esteve aqui, [people said] ‘ai meu Deus, ele é bagunceiro demais para o boxe, fala muito violentamente, quer um corpo na ficha dele’… todo mundo me criticou, todo mundo arrastou meu nome na sujeira. Todo mundo achava que eu era ruim para os negócios.”

Mas os negócios – para a divisão dos pesos pesados ​​– estão agora em expansão.

Wilder quer participar da ação na Arábia Saudita, onde agora acontecem as maiores lutas da categoria.

Se Wilder vencer, uma luta com o compatriota Jared Anderson está prevista para 3 de agosto em Los Angeles, o primeiro card de boxe organizado pela Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita nos EUA. Uma derrota no sábado significaria um desastre para Wilder em um momento em que a divisão está crescendo cada vez mais.

“Eu perdi o amor [with boxing] em determinado momento, e tive que recuperá-lo”, disse Wilder.

Os poderosos da divisão parecem ainda acreditar em Wilder. Não apenas os promotores rivais Eddie Hearn e Frank Warren estão seguindo na mesma direção e trabalhando juntos para o show de sábado, mas quem poderia imaginar que Hearn, que nunca concordou com Wilder ou Finkel, ligaria para Wilder, assinaria ele em um acordo de uma luta para representá-lo e oferecer-lhe a chance de voltar ao grande momento?

“Sou um homem muito maduro e inteligente, então quando se trata de certas coisas… isso são negócios”, disse Wilder. “Posso sorrir com meus inimigos, posso rir com meus inimigos, posso comer, posso caçar meus inimigos. Tenho bocas para alimentar.

“Somos todos empresários. …Cada vez chega ao ponto em que ‘tudo bem, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas os negócios vão bem’, você me entende?”

Há rumores de uma mega luta entre Wilder e o ex-campeão Anthony Joshua, e também pode acontecer no futuro.

Uma coisa a gente sabe: as grandes lutas estão sendo feitas no peso pesado. Cabe a Wilder mostrar no sábado que ainda pertence a eles.