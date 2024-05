William H. Macy chama matanças excessivas em filmes de ‘pornografia’, prejudicando o mundo

Filmes a serem enterrados com Brett Goldstein

William H. Macy está assumindo uma posição forte contra a violência – isto é, no cinema e na televisão … alegando que ela está impactando negativamente o mundo inteiro, e sendo muito sério também.

O ator discutiu seus sentimentos sobre o cinema violento durante sua aparição no programa do colega ator Brett Goldsteinde “Filmes para serem enterrados” podcast … dizendo que acha que a violência sem sentido no filme barateia cada morte e minimiza a vida humana em geral.