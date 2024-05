WNBA inicia afretamento; planos de viagem ainda não estão claros para algumas equipes

A WNBA começou a implementar seu programa de fretamento da temporada regular para o início da campanha de 2024, com o Indiana Fever e o Minnesota Lynx voando em privado para seus jogos de abertura em Connecticut e Seattle, respectivamente.

Mas funcionários de vários times disseram à ESPN que não receberam notícias da liga sobre quando poderão ser licenciados, enquanto a WNBA se prepara para iniciar sua 28ª temporada na terça-feira. As equipes que começaram a fretar ainda estão esperando para saber se serão fretadas para jogos fora de casa subsequentes, disse uma fonte.

“É um bom problema porque chegamos aqui e estamos falando sobre viagens fretadas”, disse a diretora executiva da WNBPA, Terri Jackson, à ESPN na segunda-feira. “Agora, neste momento, a liga encontrou o caminho para o sim. Parece que o caminho tem mais alguns obstáculos do que talvez fosse necessário.”

A liga anunciou oficialmente na quinta-feira que um programa completo seria “faseado começando com o início da temporada regular de 2024”, de acordo com um comunicado. A notícia foi divulgada pela primeira vez na terça-feira, quando a comissária Cathy Engelbert disse a um grupo de editores esportivos que a liga estava prestes a passar para o fretamento completo “assim que conseguirmos colocar os aviões nos lugares”.

O plano da liga custará US$ 25 milhões por ano durante as próximas duas temporadas. Anteriormente, as equipes da WNBA só podiam fretar durante a pós-temporada e para jogos da temporada regular em dias consecutivos que exigiam viagens aéreas.

Detalhes sobre a implementação desse plano começaram a ser divulgados na segunda-feira, quando a guarda do Indiana, Erica Wheeler, postou um vídeo de um voo fretado enquanto o time se dirigia a Connecticut para a abertura da temporada contra o Sun. Minnesota também confirmou à ESPN que está fretando para o oeste para enfrentar o Storm.

Breanna Stewart, duas vezes MVP da liga, do New York Liberty, postou nas redes sociais naquela noite que Nova York estava viajando de ônibus para Washington, DC; a equipe está atualmente programada para voar comercialmente da capital do país para Indiana para seu encontro de quinta-feira contra o Fever.

Para completar os dois primeiros dias de competição da liga, o Chicago Sky viaja para Dallas e o Atlanta Dream para Los Angeles em voos comerciais. O Phoenix Mercury também está indo para Las Vegas, mas não está claro como eles estão viajando, já que se acredita que eles tenham voado mais fretamentos públicos JSX na última temporada devido a preocupações de segurança sobre Brittney Griner, embora a equipe não tenha confirmado isso à mídia. .

“2 em cada 5 equipes da WNBA que viajam hoje estão sob licença da WNBA – e isso é uma vitória. Poderia ser uma vitória maior se o W permitisse que as equipes que não receberam licenças da Liga garantissem as suas próprias até que uma solução completa de 12 equipes estivesse pronta, “Stewart postou nas redes sociais.

“Acho que na implementação há uma oportunidade para sermos transformadores juntos”, disse Jackson. “E acho que ainda há tempo para fazermos isso.”

A WNBA não fez comentários quando questionada pela ESPN.

O sentimento esmagador em torno da liga é de gratidão pelo fato de o fretamento ser implementado bem antes do esperado, mesmo que alguns times tenham que esperar um pouco mais para aproveitá-lo. Alguns expressaram preferência de que todos os 12 times pudessem começar a usá-lo ao mesmo tempo, especialmente porque a liga disse anteriormente que os times não podem financiar seus próprios contratos porque isso representaria uma vantagem competitiva sobre as franquias que não poderiam pagar para.

“Parecia que, se eles estivessem preocupados com uma vantagem competitiva, teriam implementado de forma diferente”, disse Jackson.

A falta de comunicação da liga, por sua vez, afeta o planejamento logístico de curto prazo e impede as organizações de cancelar e receber qualquer dinheiro de volta em planos de viagens comerciais que fizeram para o resto da temporada regular.

“Esta é uma grande mudança e é um grande negócio”, disse Jackson. “E quanto mais comunicação em torno disso será útil, será melhor.”

Michael Voepel da ESPN também contribuiu para este relatório.