WNBA responde ao apelo inflamado de Breanna Stewart sobre as vantagens do jato particular de Caitlin Clark

SAlgumas equipes da WNBA estão voando fretado para outras cidades, mas o fato é que muitas equipes viajarão em ônibus fretados por causa da proximidade, como Chicago e Indiana ou Nova York e Connecticut.

Nem todo mundo gostou, e a estrela do New York Liberty Breanna Stewart foi vocal sobre isso. Houve uma foto compartilhada nas redes sociais onde a sensação novata Caitlin Clark é vista esticando as pernas em um voo fretado a caminho de um jogo com ela Febre Indiana companheiros de equipe.

A liga informou no início desta temporada que os times viajarão como muitos homens já fizeram desde há muito tempo, em voos fretados. Esse anúncio foi revolucionário para a indústria do basquete feminino e deu um sentido lógico à forma como um atleta profissional precisa viajar como parte de seus benefícios e cuidar melhor de seu corpo para se preparar para seus jogos e eventos, mas é preciso mais ser feito.

“2 em cada 5 times da WNBA que viajam hoje estão inscritos na WNBA – e isso é uma vitória”, disse Stewart em um tweet na segunda-feira. “Poderia ser maior se o W permitisse que os times que não receberam cartas da Liga garantissem os seus próprios até que uma solução completa de 12 times estivesse pronta.

Breanna Stewart não foi a única jogadora a falar sobre o assunto

Novato Céu de Chicago estrela Anjo Reese também se manifestou sobre o assunto. Ela comentou recentemente sobre o voo comercial de sua equipe para a abertura da temporada contra o Dallas Wings.

“Apenas rezando para que este seja um dos últimos voos comerciais que a Chicago Sky terá que voar”, escreveu Reese em uma história no Instagram.

A liga espera que as coisas não piorem, mas a verdade é que os jogadores não estão gostando e isso também foi sentido nas bases de fãs de todo o país, para não dizer na mídia. A liga precisa resolver isso rapidamente, mas os relatórios indicam que o novo plano completo custará cerca de US$ 25 milhões por ano nas próximas duas temporadas, então isso pode levar algum tempo para ser 100% resolvido.