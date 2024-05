Wolves ‘completa’ com Conley de volta, derrota Nuggets para forçar o Jogo 7

MINNEAPOLIS – Não foi à defesa dominante do Minnesota Timberwolves que Anthony Edwards atribuiu o crédito pela vitória de seu time sobre o Denver Nuggets por 115 a 70 no jogo 6 na quinta-feira. Também não foi seu ataque ascendente, depois que Edwards liderou todos os artilheiros com 27 pontos e ajudou os Wolves a superar o Denver por 43 nos 34 minutos em que esteve em quadra.

Não, de acordo com Edwards, foi simplesmente a presença do armador de 36 anos do Minnesota que fez toda a diferença para os Wolves quebrarem uma seqüência de três derrotas consecutivas nas semifinais da Conferência Oeste para forçar o Jogo 7 no domingo.

“Recuperamos Mike Conley”, disse Edwards. “Foi isso.”

Conley, um veterano de 17 anos, perdeu o jogo 5 de terça-feira por causa de uma dor no tendão de Aquiles direito. A defesa do Nuggets respondeu atacando Edwards com duplas a noite toda, e os Wolves perderam a habilidade de Conley de equilibrar a quadra.

“Obviamente eu queria jogar o último jogo”, disse Conley. “Simplesmente não conseguia me mover. Esta noite foi óbvio. Eu ia tentar encontrar uma maneira. Somos melhores quando somos uma equipe completa.”

Conley fez 13 pontos em arremessos de 5 de 9, 5 assistências, 4 rebotes e nenhuma virada, mas seu impacto foi amplificado pela capacidade de Minnesota de negar ao Denver a chance de acertar Edwards.

Edwards lutou com 18 pontos em arremessos de 5 de 15 e 4 viradas no jogo 5. Ele teve 102 toques, o melhor da temporada, de acordo com o Second Spectrum, e assumiu uma parte descomunal da carga ofensiva para um time de Minnesota que estava começando a estalar contra os campeões em defesa.

Com Conley de volta à escalação, os toques de Edwards foram reduzidos para 64 no jogo 6, e ele foi mais eficiente, arremessando 8 de 17 e cometendo apenas uma virada.

“Mike significa tudo para nós”, disse o técnico do Wolves, Chris Finch. “Inacreditável ao lado de Anthony em termos de ser capaz de prepará-lo, jogar com ele, estar em seu ouvido o tempo todo. Defensor inteligente. não tem que lidar com isso todas as vezes, só isso nos ajuda… Sentimos muita falta dele naquela noite.

Nos três jogos anteriores, os Lobos perderam o tipo de defesa fechada que os levou a uma vantagem de 2 a 0 para abrir a série. A comissão técnica quis lembrá-los do que eram capazes e mostrou aos jogadores um vídeo de seus destaques defensivos antes da partida.

“Foi como uma espécie de vídeo exagerado”, disse o atacante do Wolves, Jaden McDaniels, que fez 21 pontos em arremessos de 8 de 10, 4 rebotes, 2 bloqueios e uma roubada de bola na quinta-feira. “Isso teve um efeito bom sobre nós. Apenas mostrando que somos capazes de competir com esses caras. Tipo, já fizemos isso antes.”

O desempenho defensivo que se seguiu foi impressionante. Os Wolves mantiveram Denver com 30,2% de arremessos no geral, incluindo 19,4% de 3. Eles venceram a batalha de rebotes por 62-43, venceram a batalha de turnover por 12-6 e marcaram 19 pontos nesses turnovers. Os 70 pontos que o Nuggets somou foram o mínimo da temporada, incluindo a temporada regular e os playoffs, 10 pontos a menos do que o mínimo anterior do Denver, quando os Wolves os reprimiram no jogo 2. A margem de vitória de 45 pontos foi a segunda maior na NBA história por um time que enfrenta a eliminação em um jogo da pós-temporada.

“Acho que não deveríamos [forget about this loss]”, disse Nikola Jokic, estrela do Nuggets. “Acho que precisamos [let it] afundar. É uma grande perda. Eles nos destruíram e você deveria aprender com isso.”

Os Wolves limitaram Jokic a 22 pontos e 2 assistências depois que ele fez 40 e 13 no jogo 5, e mantiveram Jamal Murray com 10 pontos em arremessos de 4 de 18, depois que ele fez 16 pontos em arremessos de 7 de 14 no jogo 5. .

Karl-Anthony Towns (10 pontos, 13 rebotes, 5 assistências) foi o principal defensor de Jokic, e Edwards assumiu a responsabilidade de acompanhar Murray.

“Quero ser o melhor jogador em ambos os lados da bola na NBA”, disse Edwards. “É algo em que venho trabalhando. Tudo vem com estar em forma. … Eu não estava nem um pouco cansado de persegui-lo e segui-lo aonde quer que ele fosse e contestando todos os seus arremessos. Ele é um grande jogador, cara , e sinto que fiz um bom trabalho esta noite.”

Os Lobos chegam ao Jogo 7 de domingo com a chance de chegar às finais da conferência pela primeira vez em 20 anos.

“Eles são os atuais campeões, então vai ser muito difícil”, disse Edwards. “Eles estão em casa. Eles estão no berço. Seus fãs são loucos. Vai fazer muito barulho. Mas eu sinto que, como competidor, é um dos melhores sentimentos do mundo. … Estou super animado para isso. Estou super feliz e estou pronto para jogar.

Parece que os Nuggets também estão prontos.

“Agora é tudo uma questão de mentalidade”, disse Murray. “Tudo o que ficou para trás, todos esses jogos dos quais estamos falando [are] tudo atrás de nós. Agora é só domingo, quem ganha esses 48 minutos e como vamos fazer isso”.

Ohm Youngmisuk da ESPN contribuiu para este relatório.