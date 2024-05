Wolves – Nuggets Game 7 quebrou o recorde de jogo da NBA com maior audiência na pós-temporada

To confronto do jogo 7 entre o Os Timberwolves de Minnesota e a Nuggets de Denver foi um grande sucesso, atraindo o maior público para um jogo dos playoffs da NBA na TNT. De acordo com a Sports Media Watch, o jogo teve uma média combinada de 4,1 e 8,41 milhões de espectadores na TNT e truTV, tornando-o o jogo de playoff de primeira ou segunda rodada mais assistido na TNT de todos os tempos. Este foi um momento significativo para os Timberwolves, liderados por Antonio Eduardojá que tocaram para o maior público até o momento.

A série entre os Timberwolves e os Nuggets foi repleta de suspense e emoção, o que contribuiu para o entusiasmo em torno do Jogo 7. Os Timberwolves começaram fortes ao vencer os dois primeiros jogos, levando o analista da NBA Stephen A. Smith para prever sua vitória na série.

No entanto, o Nuggets voltou com força total, vencendo três jogos consecutivos e assumindo uma vantagem de 3-2 na série semifinal da conferência. Minnesota então mostrou suas habilidades e forçou um jogo 7 ao empatar a série.

Apesar do excelente desempenho dos craques do Denver Nikola Jokic e Jamal Murray, que marcaram 34 e 35 pontos respectivamente, o Nuggets ficou aquém no jogo 7 e acabou eliminado dos playoffs. A expectativa para o jogo 7 começou a crescer após a vitória do Minnesota no jogo 6, e os fãs estavam ansiosos pelo confronto decisivo.

O confronto do jogo 7 proporciona um momento inesquecível nos playoffs

Além da emocionante ação dentro da quadra, as histórias fora da quadra também chamaram a atenção. O irmão de Anthony Edwards, conhecido como b Different, atraiu atenção significativa nas redes sociais após seu show do intervalo do Jogo 6, adicionando uma camada extra de interesse à já cativante série.

O significado deste Jogo 7 não passou despercebido aos fãs e analistas. Os números recordes de audiência na TNT e truTV são uma prova da intensa competição e do poder das estrelas em exibição ao longo da série.

Como apontou o Sports Media Watch, “O recorde anterior foi de 8,38 milhões para o Jogo 7 do Magic-Celtics em 2009.” É importante notar que esse público recorde não leva em conta a visualização fora de casa, que não foi rastreada nas estimativas da Nielsen até 2020.