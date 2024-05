Wolves voltam para nocautear o atual campeão Nuggets no jogo 7

DENVER – Minneapolis vai festejar como em 2004. Pela primeira vez em duas décadas, o Minnesota Timberwolves está de volta às finais da Conferência Oeste.

Os Wolves, que perdiam por até 20 pontos no terceiro quarto, voltaram para destronar o atual campeão Denver Nuggets por 98-90 no jogo 7 na noite de domingo.

Com a estrela emergente de Minnesota, Anthony Edwards, lutando em uma noite de tiros de 6 em 24, o quatro vezes All-Star Karl-Anthony Towns do Wolves teve o desempenho mais impressionante de sua carreira de nove anos.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Towns, a escolha número 1 da franquia em 2015 e o membro mais antigo da equipe, marcou 23 pontos com 12 rebotes, 2 roubos de bola e 1 bloqueio. Mais importante ainda, ele deu um esforço defensivo individual tão eficaz contra o três vezes MVP do Denver, Nikola Jokic, quanto se poderia esperar de qualquer um.

Jokic terminou com 34 pontos e 19 rebotes, mas acertou 13 de 28 e 2 de 10 em arremessos de 3 pontos.

Foi a quinta tentativa de Towns de 20 pontos na pós-temporada, com todos os cinco indo para a estrada.

Os Wolves usaram uma corrida de 32-9 das 10:50 do terceiro quarto às 11:14 do quarto para tirar o controle do jogo dos Nuggets. Embora Edwards tenha começado apenas 1 de 9 em campo, ele encontrou o ritmo tarde, marcando nove pontos no terceiro – incluindo um recuo de 3 para vencer a campainha do quarto.

Corra para sempre Os Timberwolves perderam 20 pontos para o Nuggets às 9:51 do terceiro quarto na noite de domingo. Depois disso, eles tiveram a maior recuperação em um Jogo 7 nas últimas 25 temporadas. Uma olhada em como tudo se desenrolou: MÍNIMO DEN Pontos 58 32 FG 18-36 12-35 FG de 3 pontos 6-16 3-19 – Estatísticas e informações da ESPN

Rudy Gobert, quatro vezes Jogador Defensivo do Ano, acrescentou um golpe ofensivo inesperado no quarto período, marcando 8 de seus 13 pontos no frame final – incluindo um arremesso milagroso e em arco – após iniciar o jogo 1 -para-5.

Minnesota avançou por até 10 no quarto lugar em uma curva 3 de Edwards com 3:05 restantes, fazendo com que o Nuggets pedisse tempo limite enquanto Edwards gritava e pulava de alegria, abraçando um torcedor na quadra.

O 20º encontro das duas equipes entre a temporada regular e os playoffs desde o início de 2022-23 acabou sendo um clássico. Também foi o jogo mais atraente da série. Apenas dois dos primeiros seis jogos das semifinais da conferência foram decididos por menos de 10 pontos, enquanto três jogos envolveram uma margem final de mais de 25 pontos.

“Acho que se jogássemos contra aquele time cem vezes, seria 50-50”, disse o técnico do Denver, Michael Malone, após o treino de sábado. “Você só tem duas equipes realmente talentosas [that are separated by] dependendo do dia, quem fica com calor, quem está dando tiros.”

Os Wolves enfrentarão o Dallas Mavericks pelo direito de representar o Oeste nas finais da NBA. Minnesota sediará o jogo 1 na quarta-feira.

Os Timberwolves abrem como -150 favoritos para vencer a série sobre os Mavericks, que fazem check-in em +130, de acordo com as probabilidades da ESPN BET.

“Eu diria que é mais um passo em frente”, disse o técnico do Wolves, Chris Finch, antes do jogo, quando solicitado a resumir a temporada de seu time. “Estamos tentando construir algo aqui, sabe?”