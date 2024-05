Xander Schauffele marca 62 para empatar o recorde principal pela 2ª vez

LOUISVILLE, Kentucky – Xander Schauffele está retomando exatamente de onde parou.

Pela segunda vez em menos de um ano, o terceiro colocado do mundo empatou o recorde de rodada mais baixa em um campeonato importante ao acertar 62 na rodada de abertura, desta vez na primeira rodada do Campeonato PGA.

Um ano depois de ter atingido o recorde do Aberto dos Estados Unidos de 62 na primeira rodada no Los Angeles Country Club, a rodada de 9 abaixo de Schauffele na quinta-feira contou com nove birdies e nenhum bogey e quebrou o recorde de percurso do Valhalla Country Club de 63 estabelecido por José María Olazábal em 2000, que estava empatado no recorde do Campeonato PGA.

“Não posso criticar”, disse Schauffele quando solicitado a comparar as duas rodadas. “Vou tirar 62 em qualquer major qualquer dia.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A rodada recorde de Schauffele o separou do resto do campo por 3 arremessos. Tony Finau, que tem 10 resultados entre os 10 primeiros em majors sem vencer, Sahith Theegala e Mark Hubbard acertaram 65, enquanto Rory McIlroy acertou 66 para se preparar para um empate de sete jogadores com 5 abaixo no local de sua última grande vitória em 2014.

Também aos 66 anos estava o bicampeão Collin Morikawa, que disputou uma das melhores rodadas da onda da tarde, acertando sete birdies em seus últimos 12 buracos.

Após um hiato de três semanas para o nascimento de seu filho, Scottie Scheffler retornou ao mundo do golfe e não perdeu tempo em provocar seu primeiro rugido ao acertar o Eagle em seu primeiro buraco no torneio.

O que se seguiu nos 17 buracos seguintes foi uma rodada que contou com o jogo B de Scheffler na melhor das hipóteses e incluiu dois bogeys e quatro birdies em seu caminho para um 67 cinco tacadas atrás do líder em um grande grupo que inclui o atual campeão Brooks Koepka que teve uma águia e um birdie nos três últimos buracos.

“Senti que havia algumas coisas que posso resolver amanhã, mas no geral hoje foi uma rodada sólida”, disse Scheffler após sua 41ª rodada consecutiva com par ou melhor.

Tiger Woods terminou com bogeys de três tacadas consecutivas e está 10 tacadas atrás de Schauffele.

A primeira rodada terminou com 64 jogadores quebrando o par para superar o recorde do PGA Championship de 60, estabelecido em 2006 em Medinah, de acordo com o Elias Sports Bureau.

Schauffele, que começou no 10º lugar, fez birdie em cinco de seus primeiros nove buracos e acertou 31 antes de passar para os nove primeiros e continuar sua marcha de birdie. Nos oito buracos finais, ele fez quatro birdies para abrir uma vantagem de 3 tacadas – empatado com Bobby Nichols (1964) e Raymond Floyd (1982) como o maior neste evento após 18 buracos.

Ele teve a chance de estabelecer o recorde principal com um birdie putt no número 9, mas seu arremesso de 33 pés errou para a direita. No momento em que ele estabeleceu o par, jogando ao lado de Justin Thomas, nativo de Louisville, ficou claro que Schauffele havia assumido o centro do palco.

“Quando você está jogando com um dos 9 unders mais fáceis que você já viu, você se sente como se estivesse arremessando um milhão”, disse Thomas, que acertou 2 abaixo de 69. “Xander, ele é tão completo jogador. … Ele está jogando golfe muito, muito bom agora, então você sente que ele é um daqueles caras, toda vez que ele jogar agora, ele estará na disputa.

Redondo Pontuação 1ª Rodada -40 2ª Rodada +24 3ª Rodada -14 4ª Rodada -12 – Estatísticas e informações da ESPN

Schauffele, natural de San Diego, conhece bem as lideranças na primeira rodada dos principais torneios. Ele tem a menor média de pontuação no primeiro turno da carreira em majors entre os jogadores em campo que atuaram em pelo menos 25 majors. No entanto, ainda não resultou em vitórias.

No ano passado, a 62ª rodada de abertura de Schauffele no Aberto dos Estados Unidos, que foi igualada por Rickie Fowler e empatou a primeira 62ª rodada de Branden Grace no Open de 2017, colocou-o no comando do torneio. Mas nos três dias seguintes, Schauffele definhou e terminou empatado em 10º após uma rodada final de 72.

Schauffele e os 10 primeiros colocados andam de mãos dadas. Ele tem oito deles nesta temporada, mas nenhuma vitória. Essa tendência se estende aos principais campeonatos. Do campo deste ano, apenas Fowler (13) tem mais resultados entre os 10 primeiros em um torneio importante sem vencer do que Schauffele (12), que terminou entre os 10 primeiros em três dos últimos cinco.

Questionado se está jogando o melhor golfe de sua carreira, Schauffele não pôde deixar de responder.

“Eu diria que está muito próximo disso, se não for”, disse ele. “Sinto que há surtos, momentos em que você sente que pode controlar a bola muito bem, está vendo os greens muito bem, está lascando muito bem. Mas durante um período prolongado, é difícil manter um alto desempenho. “

Na semana passada, no Wells Fargo Championship, Schauffele teve sua melhor chance de garantir sua primeira vitória no PGA Tour desde o Aberto da Escócia de 2022, ao liderar McIlroy por uma tacada antes da rodada final. Mas uma rodada final de par contra os 6 abaixo de McIlroy deixou Schauffele com outro segundo lugar – o 14º de sua carreira.

“Acho que não ganhar faz você querer ganhar mais, por mais estranho que isso seja”, disse Schauffele. “Para mim, pelo menos, eu reajo a isso e quero isso cada vez mais e mais, e isso me faz querer trabalhar cada vez mais e mais.”

Campeonato PGA na ESPN+ | 16 a 19 de maio Chegou a hora do Campeonato PGA! Assista a transmissões ao vivo de todos os quatro dias dos grupos em destaque, além dos buracos 13, 14 e 18 na ESPN+.

Inscreva-se hoje! | Assista aqui

• Lista de níveis do PGA Champs | Mais notícias sobre golfe

Mas poucos jogadores jogam golfe melhor do que Schauffele neste momento. Ele está entre os 10 primeiros em tacadas ganhas, e foi apenas sua tacada (42ª este ano) que o impediu.

O perfil de Schauffele combina bem com Valhalla. O percurso de 7.600 jardas exige que os jogadores sejam excepcionais com seus ferros longos, e Schauffele lidera o PGA Tour este ano em arremessos de aproximação acima de 200 jardas.

Na quinta-feira, Schauffele continuou seu jogo de abordagem estelar, ganhando 2,5 tacadas em campo. No par 4 nº 6 de 498 jardas, Schauffele tinha 246 jardas para o buraco e acertou no green, onde calmamente fez duas tacadas para o par.

O seu esforço mais impressionante, no entanto, pode ter sido o oitavo par 3. Depois de enviar o green por correio aéreo, Schauffele acertou um arremesso baixo e perfeito que chegou a centímetros para um par de toque.

Scheffler, quatro vezes vencedor este ano, mostrou pouca ferrugem em seu retorno ao jogo, mas errou algumas tacadas curtas – duas das quais resultaram em arremessos perdidos – que trouxeram de volta algumas lembranças de suas lutas no início deste ano. Ainda assim, Scheffler parece estar exatamente onde deseja. Dada a sua forma ultimamente, ele nos mostrou que uma rodada como a de quinta-feira é a pior que ele pode jogar.

McIlroy teve sua nona rodada de abertura de 66 ou melhor em um torneio importante, a maior de todos os tempos por qualquer jogador.

“Eu meio que senti que foi muito confuso na maior parte. Eu realmente não sinto que deixei muitos por aí”, disse McIlroy após sua rodada, que incluiu acertar bolas na água nos números 9 e 18. “ Achei que consegui aproveitar muito meu jogo hoje. Algumas boas subidas e descidas. Tive uma parte um pouco complicada na curva… Não estou muito feliz com a forma como joguei, mas pelo menos feliz com isso. a pontuação.”

Com 54 buracos para jogar e muitas mudanças na tabela de classificação pela frente, especialmente em um percurso dramático como Valhalla, Schauffele sabe tão bem quanto qualquer um que o que ele fizer na quinta-feira não importará se ele não conseguir continuar até domingo.

“É quinta-feira”, disse Schauffele com um sorriso. “É sobre isso.”