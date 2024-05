Xander Schauffele vence o PGA Championship pelo primeiro major

LOUISVILLE, Kentucky – Eles não podem mais chamar Xander Schauffele de o melhor jogador de golfe do mundo sem uma vitória importante no campeonato.

O jogador de San Diego de 30 anos conquistou sua primeira grande vitória no domingo ao derrotar o capitão da LIV Golf League, Bryson DeChambeau, e o norueguês Viktor Hovland na rodada final do PGA Championship no Valhalla Golf Club.

Depois de começar a rodada final empatado na liderança com o bicampeão principal Collin Morikawa, Schauffele silenciou seus críticos, que alegaram que ele não poderia fechar um grande problema postando um 6 abaixo de 65 na rodada final para terminar com um Total de 72 buracos de 21 abaixo e derrotou DeChambeau por 1 chute e Hovland por 3.

A pontuação total de 72 buracos de Schauffele foi a menor pontuação de vitória em um campeonato importante.

Depois que DeChambeau empatou com Schauffele a 20 abaixo com um birdie em seu buraco 72, Schauffele o igualou de forma dramática.

No par 5 18, a tacada inicial de Schauffele não desapareceu e parou perto de um bunker do fairway, deixando-o em uma posição estranha. Com os dois pés na areia e a bola a 239 metros do buraco, Schauffele arrancou um longo ferro. Sua bola parou a cerca de 35 metros do green.

Subindo a colina, Schauffele acertou a bola de forma limpa e deixou a bola a um metro e meio do buraco. Ele deu a tacada com calma e jogou os dois braços para o alto quando a bola caiu no copo.

Valhalla Golf Club, conhecido por seus finais emocionantes e pontuações baixas, entregou mais uma vez. Schauffele tinha uma vantagem de 1 tacada com dois buracos para jogar. Pouco depois de sua tacada inicial no buraco 17, par 4, ter rebatido em um bunker do fairway, DeChambeau mal rolou em um birdie putt de 11 pés para empatar Schauffele a 20 abaixo.

A abordagem de Schauffele no dia 17 caiu à direita do green. Ele avançou cerca de 60 centímetros e deu a tacada parcial para manter uma parte da liderança.

DeChambeau, o vencedor do Aberto dos Estados Unidos de 2020, acertou um 7 abaixo de 64 sem bogey, sua rodada mais baixa em um torneio importante, para terminar em segundo lugar com 20 abaixo.

Holvand, o atual campeão da FedEx Cup, que lutou com seu swing nesta temporada até esta semana, também teve a chance de empatar ao acertar uma bola de 3 metros. Mas Holvand perdeu a tentativa de birdie e um 4 pés voltando para seu primeiro bogey em 41 buracos. Ele terminou em terceiro com 18 anos.