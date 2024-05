Xavi, do Barcelona, ​​se reunirá com Laporta para discutir futuro, dizem fontes

O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, se reunirá com o técnico Xavi Hernández na próxima semana, enquanto ele avalia se deve demiti-lo do cargo de técnico, disseram fontes à ESPN.

O diretor esportivo do Barça, Deco, assim como outros membros da direção esportiva, também estarão presentes na reunião, que acontecerá após o último jogo do clube na LaLiga da temporada, contra o Sevilla, no domingo.

Fontes do clube disseram à ESPN que a reunião servirá como um balanço da temporada sem troféus do Barça, mas traz o futuro de Xavi mais uma vez em destaque.

A ESPN revelou na semana passada que Laporta está pensando seriamente em demitir o treinador e, embora a decisão ainda não tenha sido tomada, há mais pessoas dentro do círculo do presidente pressionando para que ele faça uma mudança.

Se Xavi sair, fontes disseram à ESPN que o técnico do Barça Atlétic, Rafa Márquez, Hansi Flick e o técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, estão entre os candidatos para substituí-lo. Thiago Motta e o ex-técnico do Brighton Roberto De Zerbi também estão ligados.

Xavi se reunirá com Joan Laporta e Deco para discutir seu futuro no Barcelona. Adria Puig/Anadolu via Getty Images

Entretanto, fontes confirmaram que Deco e Bojan Krkic, que trabalha ao lado do diretor desportivo, viajaram para Londres na quarta-feira, embora o motivo da viagem ainda não esteja claro.

Os acontecimentos representam a mais recente reviravolta caótica numa saga que decorre desde Janeiro, quando Xavi anunciou pela primeira vez a sua intenção de deixar o cargo no final da temporada.

Em abril, após encontro com Laporta em sua residência em Barcelona, ​​Xavi reviu sua decisão e revelou que cumpriria seu contrato, que vai até 2025.

No entanto, os comentários feitos por Xavi na semana passada, nos quais falou sobre a dura realidade da situação financeira do clube, reabriram mais uma vez o debate sobre o seu futuro.

Embora esses comentários tenham sido o estímulo para Laporta ponderar a demissão de Xavi, fontes disseram à ESPN que o presidente nunca apoiou totalmente o treinador.

Os dois homens vão reunir-se agora na próxima semana para analisar a campanha do Barça, avaliar onde correu mal e discutir o futuro, com fontes a afirmarem que uma decisão definitiva sobre a posição de Xavi deverá chegar pouco depois.

Xavi assumiu o comando do Barça em 2021 e levou-o ao primeiro título da LaLiga desde 2019 na temporada passada, mas a equipe não conseguiu avançar este ano e terminará a campanha sem nenhum título.

A vitória do fim de semana passado sobre o Rayo Vallecano garantiu pelo menos o segundo lugar na tabela, o que garante uma vaga na Supercopa da Espanha na próxima temporada, mas o Blaugrana ficou aquém na Liga dos Campeões, na Copa del Rey e na Supercopa Espanhola.