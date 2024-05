Xavi está de olho em Lewandowski, Félix sai do Barcelona, ​​dizem fontes

Xavi Hernández queria substituir Robert Lewandowski, João Félix, João Cancelo e Vitor Roque se continuasse como técnico do Barcelona, ​​disseram fontes à ESPN.

Xavi foi demitido pelo Barça na semana passada e comandou seu último jogo no domingo, uma vitória por 2 a 1 sobre o Sevilla, com o time catalão terminando a temporada em segundo lugar na LaLiga e sem troféus.

No entanto, fontes disseram à ESPN que, antes de sua demissão, ele tinha planos radicais de reformular o time neste verão, especialmente no ataque.

O treinador queria refrescar as coisas ao se livrar do artilheiro Lewandowski, dos emprestados Félix e Cancelo e do contratado de janeiro, Roque.

Lewandowski, 35 anos, ainda tem dois anos pela frente com um contrato de quatro anos, embora o último ano dependa de ele jogar um certo número de jogos na próxima temporada.

O atacante polonês, que marcou 59 gols em 95 partidas desde que foi contratado pelo Bayern de Munique em 2022, falou na semana passada sobre seu desejo de permanecer no clube catalão.

O Barcelona terminou em segundo lugar na LaLiga nesta temporada, 10 pontos atrás do Real Madrid. David Ramos/Getty Images

Ele compartilha representação com o técnico alemão Hansi Flick, que fontes disseram à ESPN será o sucessor de Xavi, na forma de Pini Zahavi, que é um dos vários agentes que têm influência significativa no Barça.

Flick também trabalhou com Lewandowski quando ele era técnico do Bayern, com o clube da Bundesliga conquistando a tripla em 2019-20.

Jorge Mendes é outro agente com influência no Barça e os seus clientes, Félix e Cancelo, passaram esta temporada emprestados à equipa da LaLiga.

Félix deverá agora regressar ao Atlético Madrid e Cancelo ao Manchester City. Ambos podem retornar ao Barça neste verão, embora fontes tenham dito à ESPN que Xavi também não estava interessado em assinar novamente.

Depois de um forte início de empréstimo, Félix encerrou a temporada fora do time. Ele marcou 10 gols em 44 partidas.

Cancelo esteve sempre presente sob o comando de Xavi quando disponível, mas fontes disseram à ESPN que o treinador também estava feliz com o retorno do internacional português ao City.

O poder de Mendes no Barça também se estende a vários outros jogadores do clube, incluindo Lamine Yamal, Alejandro Balde e Ansu Fati.

Enquanto isso, o atacante brasileiro Roque se juntou ao Barça por um valor inicial de € 31 milhões (US$ 33,7 milhões) vindo do Athletico Paranaense, mas tem lutado por tempo de jogo sob o comando de Xavi, marcando dois gols em 16 partidas.

Xavi disse recentemente que a intenção não era que Roque, que ainda tem apenas 18 anos, chegasse no meio da temporada, mas que continuasse seu desenvolvimento em sua terra natal antes de assinar neste verão.

O agente de Roque, André Cury, disse que seu cliente não tem intenção de deixar o Barça por empréstimo na próxima temporada e que, se tiver que sair, será em transferência definitiva.