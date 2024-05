Xavier Worthy e sua namorada Tia Jones comemoram novos começos com os Chiefs

EUum movimento que abalou o Draft da NFL,Xavier Dignofoi arrebatado pelo reinado Super Bowl campeões, oChefes de Kansas Cityque subiu quatro posições em uma negociação dramática com o Notas de búfalo. Este velocista do Texas está agora pronto para trazer seu ritmo recorde para a grama sob as luzes brilhantes em Estádio Ponta de Flecha.

A noite do draft foi repleta de estrelas, não apenas para Valioso mas também para sua namorada, Tia Jones, que chamou a atenção com seu conjunto deslumbrante de blazer curto, saia preta chique e tênis Chanel chamativos. Tia documentou sua experiência turbulenta em Instagramcapturando o momento de parar o coração que Xavier vestiu o vermelho e dourado dos Chiefs pela primeira vez.

A comemoração não parou no draft. No dia seguinte, o jovem casal estava Com destino a Kansas City, voando com estilo em um jato particular. Tirando selfies e sorrindo, eles foram recebidos por um futuro promissor e um encontro com Treinador Reid e o comitê de boas-vindas dos Chiefs.

Tia Jones deslumbra ao apoiar Xavier em sua grande noite

Digno, já visto como um ajuste perfeito para Andy Reiddo ataque explosivo, expressou sua alegria por receber passes de ninguém menos que o tricampeão do Super Bowl, Patrick Mahomes. “É um sonho tornado realidade. Os lançamentos de Mahomes, a multidão, a energia… estou pronto para iluminar,” Valioso compartilhado com os repórteres, abrindo um sorriso confiante.

O Chefesque foi atormentado por passes perdidos na última temporada, está procurando Corrida de 40 jardas recorde de 4,21 segundos de Worthy no Combinação da NFL para adicionar aquela centelha que faltava. O O homem mais rápido da NFL está aqui e está pronto para receber mais do que apenas passes – ele está aqui para alcançar a glória.

Enquanto o Chefes prepare-se para defender seu título com Valioso em seu elenco, a NFL talvez precise se preparar. Um novo velocista entrou no reino e não está aqui apenas para brincar; ele está aqui para conquistar.