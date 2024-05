Yankees se reúnem para vencer após chamada de interferência ‘instável’ no primeiro lugar

ANAHEIM, Califórnia – Uma mosca no campo e uma chamada de interferência surgiram em um jogo pela segunda vez em menos de uma semana.

Desta vez foram os New York Yankees e Juan Soto.

Os Yankees tiveram as bases carregadas sem eliminações no primeiro inning na noite de quarta-feira contra o Los Angeles Angels, quando foram eliminados por uma jogada dupla não convencional.

Apesar do início de jogo estranho, os Yankees conseguiram se recuperar da vitória por 2 a 1.

“Uma maneira difícil de começar quando você carrega as bases no primeiro inning e tem um bom arremessador nas cordas. Mas pela letra da lei provavelmente foi a decisão certa”, disse o técnico do Nova York Aaron Boone , que foi expulso.

Giancarlo Stanton acertou um pop-up alto perto da bolsa na segunda posição. Os árbitros chamaram uma mosca interna, mas Soto esbarrou no shortstop dos Angels, Zach Neto, com o quadril enquanto ele tentava voltar para a segunda base, fazendo com que Neto perdesse o controle da bola e ela caísse no campo interno.

O árbitro da segunda base, Vic Carapazza, decidiu que Soto interferiu em Neto, levando à segunda eliminação.

“Obviamente, uma jogada complicada. Uma vez que Juan se compromete a chegar lá e tenta ficar fora do caminho, se Neto pegar, ele pode pegar na bolsa para uma jogada dupla. É como, ‘Onde você vai?’ – Boone disse.

O shortstop dos Angels, Zach Neto, disse que não achava que Juan Soto pretendia interferir, mas apenas “aconteceu de estar lá” quando tentou pegar a bola. Foto AP/Mark J. Terrill

Carapazza disse em relatório de pool após o jogo que era sua opinião que Soto não fez contato intencionalmente com Neto para interferir, mas Soto não estava na base, que é o único momento em que o baserunner está protegido.

“Eu fiz com que ele interferisse no infielder e chamei primeiro o infield fly, que agora o batedor está fora. A interferência depois disso foi a segunda saída”, disse Carapazza.

Neto também concordou que Soto não estava tentando interferir. Foi apenas um momento ruim.

“Não houve intenção de eu atrapalhar ou de ele atrapalhar, a jogada simplesmente aconteceu e eu estava tentando pegar a bola”, disse Neto. “Fiquei um pouco atrás de mim. O árbitro disse que todo shortstop da liga principal pega aquela bola. Eu estava tentando pegá-la e por acaso ele estava lá.”

Boone saiu para discutir a decisão e foi expulso por Carapazza. Foi a terceira expulsão de Boone na temporada e a 36ª de sua carreira.

Tyler Anderson e os Angels saíram ilesos do inning quando Alex Verdugo foi eliminado.

O técnico do banco Brad Ausmus, que comandou os Angels em 2019, assumiu o cargo depois que Boone foi expulso.

Na última quinta-feira, em Chicago, os árbitros decidiram que o corredor designado do White Sox, Andrew Vaughn, interferiu no shortstop do Orioles, Gunnar Henderson, em um pop-up de Andrew Benintendi, encerrando o jogo, vencido pelo Baltimore por 8-6.

A MLB disse depois daquele jogo que há alguma discrição para não chamar interferência, mas Carapazza disse que isso não se aplica aqui.

“Eu chamei primeiro a regra do voo interno, que agora o batedor está fora. [White Sox-Orioles] jogar. É um pouco diferente”, disse Carapazza.

Boone, assim como o técnico do White Sox, Pedro Grifol, espera que a MLB possa fornecer ainda mais clareza nas jogadas de interferência.

“Quero dizer, a sequência é importante. Mas espero que possamos revisitar um pouco”, disse Boone. “Juan corre o risco de ser dobrado, e se ele não chegar lá e se você não acertar o retorno da maneira exata, ele ficará preso com Neto provavelmente julgando um pouco mal. corredor lá?”