Zac Brown processa a ex-esposa Kelly Yazdi e quer ordem de restrição de emergência

Zac Brown quer que um juiz force sua ex-esposa a retirar do ar uma postagem no Instagram que ele diz ser extremamente prejudicial para ele… e ele está correndo ao tribunal para que isso aconteça STAT.

A cantora country entrou com uma ação na sexta-feira contra Kelly Yazdi – com quem ele se casou em agosto… apenas para se separar dela quatro meses depois por meio de uma declaração conjunta, totalizando 180 pontos sobre o relacionamento deles.

De acordo com documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, Zac afirma que uma postagem no Instagram que Kelly publicou em seu feed viola os acordos de confidencialidade que ela assinou com ele.