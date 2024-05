Zverev achou que a notícia do sorteio de Nadal para o Aberto da França era uma piada

PARIS – Alexander Zverev achou que seu irmão estava brincando quando lhe disseram que enfrentaria o 14 vezes campeão Rafael Nadal na rodada de abertura do Aberto da França.

Nadal, que quase não jogou este ano, fará sua última aparição no Grand Slam que possui há quase duas décadas. Ele não está semeado por causa de sua classificação baixa.

Sempre existiu o perigo de o espanhol fazer par com um dos melhores jogadores, e Zverev tirou a gota d’água, embora seja um forte favorito para vencer.

“Eu estava no tribunal com [Andrey] Rublev ontem no Chatrier praticando, e depois que o treino terminou, o que foi realmente um ótimo treino, meu irmão me contou”, disse Zverev, semifinalista nos últimos três anos, na sexta-feira.

Será o primeiro encontro deles desde a semifinal de 2022, quando Zverev se aposentou após uma grave lesão no tornozelo, com Nadal conquistando seu 14º título ao derrotar Casper Ruud na final.

“Na verdade, pensei que ele estava brincando no começo. Mas então, sim, é o que é. Quero dizer, obviamente, para ser muito honesto, eu queria interpretar Rafa novamente na minha carreira, na carreira dele, porque eu não ‘ Não quero que minha última lembrança de jogar contra Rafa seja eu saindo da quadra em uma cadeira de rodas”, disse Zverev. “Idealmente, eu teria gostado de enfrentá-lo na última fase do torneio. É um sorteio difícil, mas é um sorteio difícil para nós dois. Veremos como será na segunda-feira”.

Alguns sugeriram que Nadal deveria ter sido cabeça de chave, dado seu histórico em Roland Garros, mas Zverev disse que os organizadores não tiveram escolha a não ser se ater ao ranking da ATP.

“Claro que posso garantir a você, Novak [Djokovic] não queria enfrentar o Rafa na primeira rodada, e [Carlos] Alcaraz e Jannik [Sinner] não queria enfrentá-lo”, disse Zverev. “Não quero enfrentá-lo na primeira rodada, mas é assim que é. Acho que ele está animado e estou animado com isso.”

O domínio de Nadal em Roland Garros, onde durante muitos anos pareceu invencível, significa que ele mantém a aura, mesmo que os seus poderes tenham diminuído devido a lesões.

“Para mim, em minha opinião, vou jogar com o melhor Rafa Nadal. É isso que espero que ele seja”, disse Zverev. “Espero que ele esteja no seu melhor. Espero que ele jogue o melhor tênis que já jogou nesta quadra.

“Essa é a minha mentalidade antes deste jogo.”

O número 5 do mundo, Daniil Medvedev, disse que ficou aliviado por evitar Nadal na primeira rodada.

“A primeira fase seria difícil contra alguém que conquistou 14 títulos aqui”, disse o jogador russo. “Treinei com o Rafa ontem e ele jogou muito bem, como se eu me sentisse muito melhor do que vi na TV em Roma e Madrid.

“Estarei lá assistindo a um grande jogo. Não tenho vergonha de dizer que estou feliz por não ser eu quem jogará contra ele.”