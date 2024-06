50 Cent Headlining Ganhe o 4º Festival Anual de Investimento da Your Leisure em Atlanta

50 centavos estará na frente e no centro do Earn Your Leisure’s Invest Fest em Atlanta – TMZ Hip Hop pode revelar que o empresário em expansão é a atração principal deste ano !!!

O evento é no beco dos anos 50… ele e o advogado Ben Crump recentemente fui a Washington, DC em nome do empreendedorismo negro, pressionando por representação minoritária no negócio do álcool … e fomos informados que ele falará sobre esse assunto e muito mais durante o evento anual.

Ainda mais apropriadamente, 50 terão sucesso DiddyQuem hospedado no ano passado Invest Fest, e todos nós sabemos o quão “competitivo” ele tem sido com Puff há anos, e especialmente ultimamente … na sequência deste último uma série de questões legais.

Cofundador da Earn Your Leisure Troy Millings nos diz que 50 representa “a poderosa mistura de cultura e negócios” – então, recrutá-lo para o cobiçado trabalho foi uma decisão fácil.

Rashad Bilal acredita que 50 deixarão lições valiosas aos participantes – “Acreditamos [50’s] insights e experiências inspirarão e capacitarão nosso público a seguir seus próprios caminhos para a liberdade financeira.”



A última vez que conversamos com Troy e Rashad, eles lançaram joias sobre artistas que lutavam no circuito de turnês – e, felizmente, as coisas melhoraram para todos!

O Invest Fest ’24 acontecerá de 23 a 25 de agosto no Georgia World Congress Center, co-patrocinado por Steve Harvey, Matthew Guirlanda dar Michael MacDonald.

Espere muitas outras participações de celebridades e hip hop além de 50 Cent… como TI, Mônica, Stephen A. Smith, Daymond John, Dee-1 dar Pinky Cole estão todos na agenda do evento.