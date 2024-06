A abertura dominante da Alemanha no Euro proporciona entusiasmo em casa

MUNIQUE, Alemanha – Você não poderia ter pedido um começo melhor para acalmar os nervos. E, sim, eram nervosismo genuíno, apesar da vibração um tanto blasé, vamos-apenas-aproveitar, que eles estavam emitindo em março.

Quando você é a superpotência histórica do futebol europeu – com quatro Copas do Mundo e três Campeonatos Europeus – e foi a três grandes torneios sem chegar à Elite Oito, os parafusos giram, não importa o quanto você queira afastá-los. Especialmente quando você está organizando a festa e os vizinhos arrogantes que você humilhou rotineiramente no passado (França e Inglaterra) vêm visitá-lo desejando nada além de tristeza.

A vitória vistosa sobre a Escócia, porém, é um pouco como o tiro duplo de Glenfiddich para se acalmar diante de uma tarefa assustadora, mas necessária. É um impulso temporário, mas a parte difícil ainda está por vir. E a última coisa que você precisa é de excesso de confiança. As dúvidas e questionamentos que existiam antes do torneio ainda estão lá. Não é culpa da Alemanha, claro. É o fato de que, naquela noite, a Escócia estava tão pobre, em 11 contra 11, quanto mais quando caiu para 10 homens no primeiro tempo, depois que Ryan Porteous foi todo Mortal Kombat em Ílkay Gündogan.

O quarteto de jovens (Jamal Musiala e Florian Wirtz) e velhos (Gündoğan e Toni Kroos) atrás de Kai Havertz desfez o profundo 5-4-1 da Escócia nos primeiros vinte minutos. Joshua Kimmich – lindamente escolhido por um passe diagonal característico de Kroos tão balisticamente perfeito que o futuro ex-jogador do Real Madrid acabou de costas – cruzou para Wirtz no topo da defesa escocesa, que enviou um rasteiro , golpe com o pé lateral nas mãos do goleiro, na trave e na rede, como um tubarão de piscina dos anos 1970 empurrando turistas.

E então uma bela jogada, com passes de agulha de Kroos e Gündoğan, um corte inteligente de Havertz e uma explosão de Musiala no teto da rede efetivamente mataram o jogo.

O único passo em falso alemão naquele primeiro tempo veio de Robert Andrich, que parece pertencer à eliminatória de um show de luta livre independente e às vezes joga assim também. Não há razão para receber um cartão amarelo quando você está com vantagem de dois a zero, muito menos contra um adversário marcadamente inferior, muito menos por uma falta no meio-campo adversário, muito menos para impedir Scott McTominay. Havertz converteu o pênalti concedido pelo cartão vermelho de Porteous (isso mesmo, ele não apenas cortou cirurgicamente o tornozelo de Gündoğan, ele fez isso na grande área) e a Alemanha foi para o intervalo aos três a zero.

Não houve muito o que aprender no segundo tempo, porque o técnico da Escócia, Steve Clarke – provavelmente em algum tipo de tentativa de jogar o desempate do saldo de gols para os terceiros colocados – tirou seu atacante Ché Adams , e enviou um zagueiro, Grant Hanley, para ocupar o lugar de Porteous. O 5-4-1 tornou-se assim um 5-4-0 que ajuda a explicar os muitos ovos de ganso no marcador da Escócia: zero tentativas à baliza, zero tentativas, zero cantos, zero impedimentos e 0,00 Golos Esperados (xG).

Florian Wirtz e Jamal Musiala marcaram o placar para ajudar a Alemanha a vencer a Escócia na estreia da Euro 2024 por 5-1. (Foto de Alexander Hassenstein/Getty Images)

A maioria das equipas normais não joga dessa forma e o seleccionador da Alemanha, Julian Nagelsmann, sabe disso, e é por isso que imaginamos que ele encarou os acontecimentos da segunda parte com uma pitada de sal. Os suplentes Niclas Füllkrug e Emre Can marcaram, com o mais estranho dos autogolos de Antonio Rüdiger no meio. Mas, na verdade, o jogo já havia acabado. E, sem dúvida, nem era o futebol como o conhecemos depois do intervalo. Não acredite em mim? Kroos completou 101 de 102 passes, estabelecendo um novo recorde de conclusão (99%).

“Ele [Kroos] é muito importante, assim como todos os outros”, disse Nagelsmann após a partida. “Ele é muito experiente e calmo. Ele faz parte do grupo, mas é essa experiência que o diferencia. Com o histórico dele, alguns teriam problemas para serem aceitos, mas ele não é arrogante, é muito importante para a equipe e um pólo de tranquilidade”.

Agora, os números percentuais de passes são geralmente falsos como estatística, mas se o grande loiro de 34 anos que você conhece é a única ameaça real de passes na frente dos quatro defensores fizer 101 para 102 e não estiver contornando cones de trânsito, mas jogadores de futebol profissionais reais e ao vivo, então algo deve estar errado. Kroos é ótimo, mas só pode fazer isso quando há algo seriamente errado com a oposição. E assim as questões permanecem. Dadas as limitações na posse de bola de todos os seis defensores da Alemanha, com exceção de Kroos e Kimmich, será que esta configuração funcionará se melhores adversários começarem a pressionar a Alemanha? Nós não sabemos.

Musiala e Wirtz são excelentes em criar espaço para si próprios, mas será que conseguirão fazê-lo contra adversários que são mais rápidos e melhores a pará-los um-a-um quando driblam por dentro? Nós não sabemos. Poderá este meio-campo realmente proteger a defesa e recuperar a bola se a primeira linha de pressão for quebrada por adversários que conseguem manter a bola no meio-campo adversário e fazer a transição sem ultrapassar os passes, como fez a Escócia? Nós não sabemos. Será que Kimmich conseguirá defender um contra um de forma eficaz contra os verdadeiros alas e não contra Andrew Robertson, que terá que cobrir todo o flanco sozinho? Nós não sabemos.

Rudiger e Jonathan Tah conseguirão eliminar os atacantes que podem estar um ou dois níveis acima de Adams (que já passou 32 jogos sem marcar na Premier League)? Nós não sabemos. Ele fez a escolha certa ao escolher Manuel Neuer em vez de Marc-André ter Stegen? Não sabemos, pois não enfrentou um único remate: poderia ter colocado um Manuel diferente, digamos, Manuel Miranda, na baliza e não teria importância.

Todas essas são incógnitas conhecidas para Nagelsmann, e é por isso que ele está pisando no freio. Ele não esperava ver a Escócia assim, ninguém esperava. Mas tudo bem. Porque embora ele possa não ter obtido dados significativos sobre se seu esquema pode realmente funcionar, ele tem muitos “conhecimentos conhecidos” quando se trata de indivíduos. Wirtz levou consigo a forma do Bayer Leverkusen para a Euro, enquanto Musiala deixou para trás a campanha de pesadelo do Bayern.

Essa diagonal de Kroos-Kimmich parece ser uma arma mesmo contra oponentes melhores. Gündoğan parece afiado e pronto para liderar e seus substitutos pareciam adorar colocar o pé (metafórico) no pescoço de um oponente caído. De forma mais ampla, os torcedores alemães – tanto os que estão na Allianz Arena quanto as dezenas de milhões de pessoas que assistem nas telas de todo o país – estão prontos para sonhar e amar o seu Mannschaft de novo.

Vai ficar (muito) mais difícil do que isso. As dúvidas não foram dissipadas. Mas as borboletas desapareceram. E isso é importante.