A Alemanha teve sorte contra a Dinamarca, mas eventualmente ela acabará

DORTMUND, Alemanha – Julian Nagelsmann está aproveitando a sorte como técnico da Alemanha. Isso o levou às quartas de final da Euro 2024, mas, mais cedo ou mais tarde, ele precisará de mais do que sorte para levar o país anfitrião ainda mais longe na competição.

Foi necessária uma tempestade feroz — o jogo foi suspenso por 22 minutos no primeiro tempo por causa de raios e chuva incessante em Dortmund — e duas decisões do VAR a favor da Alemanha para tirar a Dinamarca do seu ritmo em um empate de oitavas de final que o time de Nagelsmann venceu por 2 a 0 graças a um pênalti de Kai Havertz e um gol solo de Jamal Musiala. Se os dinamarqueses tivessem aproveitado um pouco da sorte de Nagelsmann e tivessem uma, ou mesmo ambas, as decisões do VAR a seu favor, a Alemanha poderia ter sido mandada embora de seu próprio grupo e as recriminações já estariam em andamento.

“Éramos favoritos, isso torna tudo difícil, e tivemos muitas adversidades para superar”, disse Nagelsmann após a partida. “Eles fizeram isso e isso me deixa orgulhoso. Os jogadores estão se livrando de seus antigos cartões de memória e se lembrando de como são bons.

“Dissemos à equipe que ainda havia fases em que não estávamos trabalhando a 100%. Precisamos permanecer mais pacientes e esperar pelos nossos bons momentos.”

Nagelsmann, ex-técnico do RB Leipzig e do Bayern de Munique, tem contrato como técnico da Alemanha até o fim da Copa do Mundo de 2026. Ele pode simplesmente se decidir por seu melhor time até lá.

Para esta partida, ele tomou a surpreendente decisão de tirar Florian Wirtz do time em favor de Leroy Sané e também resistiu aos apelos para dar a Niclas Füllkrug, o super reserva artilheiro da Alemanha, uma primeira partida como titular no torneio.

“Contra a Suíça, não corremos e não oferecemos profundidade suficiente”, disse Nagelsmann às emissoras alemãs antes do jogo, quando questionado sobre o rebaixamento de Wirtz para o banco. “Leroy é um jogador que personifica ambos. [Wirtz] também sempre tem boas corridas, mas quer ter mais a bola nos pés e depois criar coisas com dois toques.

“Leroy oferece muita profundidade por causa de sua velocidade. Ele pode trazer o que nos faltou um pouco contra a Suíça. Estamos decidindo entre dois jogadores de classe mundial, então a decisão só pode ser boa.”

Füllkrug, enquanto isso, sempre foi improvável que começasse porque Nagelsmann normalmente opta por Havertz. Este foi outro jogo em que o atacante do Arsenal perdeu uma série de chances de marcar de pênalti.

Sané? Ele ofereceu o ritmo que Nagelsmann queria, mas tendia a correr por becos sem saída e não conseguia tirar proveito de seus atributos naturais. “Foi o seu primeiro jogo em muito tempo, mas ele melhorou na segunda parte”, disse Nagelsmann.

O resultado final, em que Havertz marcou, permitirá a Nagelsmann justificar a sua escolha, mas o treinador enfrenta agora algumas decisões importantes antes dos quartos-de-final de sexta-feira, contra a Espanha ou a Geórgia, em Estugarda.

Kai Havertz marcou de pênalti no caminho para a vitória da Alemanha por 2 a 0 sobre a Dinamarca, no sábado, em Dortmund. Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Exceto pela maior surpresa em uma Eurocopa desde que a Islândia eliminou a Inglaterra na Eurocopa 2016, a Espanha provavelmente superará a Geórgia para enfrentar os alemães, e isso seria um teste severo para Nagelsmann e seu time. A Alemanha pode vencer esse jogo, eles podem vencer o torneio inteiro, mas Nagelsmann precisa encontrar uma maneira de dar o pontapé inicial em seu time e é difícil imaginá-lo fazendo isso sem Wirtz na escalação.

A Dinamarca conseguiu aproveitar períodos de domínio do meio-campo e Christian Eriksen teve tempo e espaço para encontrar buracos na defesa da Alemanha. Se ele tivesse jogadores melhores ao seu redor, o meio-campista do Manchester United poderia ter causado danos reais para seu time.

A Espanha tem opções que a Dinamarca não tem, por isso vai aproveitar se acabar defrontando a Alemanha, mas os dinamarqueses também poderiam ter vencido este jogo se não fosse a interrupção da tempestade e a interferência do VAR.

Joachim Andersen pensou que tinha dado a liderança à Dinamarca quando marcou em uma confusão na boca do gol aos 48 minutos, mas o VAR anulou o gol após um impedimento fracionário ter sido detectado. Thomas Delaney, o meio-campista da Dinamarca, cometeu o erro de permitir que a ponta do seu dedão do pé se afastasse do impedimento por milímetros, então ele foi considerado impedido.

Tecnicamente correto, sim, mas não houve vantagem obtida e foi um gol que nunca teria sido contestado, muito menos anulado, sem o VAR. Enquanto a Dinamarca lamentou a decisão, a Alemanha aproveitou e, em dois minutos, eles tiveram que agradecer ao VAR novamente quando os árbitros Stuart Attwell e David Coote pediram ao árbitro Michael Oliver para revisar um toque de mão de Andersen após um cruzamento de David Raum.

Mais uma vez, a Dinamarca não obteve qualquer vantagem com a aparente infracção. Foi a unha de Andersen que arranhou a bola, mas ela foi registrada no Snickometer que foi introduzido para pegar bolas de handebol. Foi considerado que Andersen estava com o braço em uma posição não natural – dê uma olhada e você se perguntará onde ele deveria tê-lo – e Oliver concordou com seus colegas na sala VAR e apontou para a marca do pênalti.

“Ao longo do jogo, trabalhamos para chegar lá e, de repente, veio o impedimento do meu dedinho do pé e depois o handebol”, disse Delaney. “As coisas vão rápido no futebol moderno com o VAR.”

Havertz, que antes tinha feito pouco além de desperdiçar boas chances, marcou o pênalti e daquele ponto em diante, a Alemanha nunca mais olhou para trás. Musiala acrescentou um segundo aos 68 minutos para tornar o jogo seguro e os 20 minutos finais foram rotina para os anfitriões, que então começaram a se soltar para pintar uma impressão enganosa do jogo.

Às vezes, equipes e treinadores têm sorte. A Dinamarca não teve sorte, mas a Alemanha beneficiou das grandes decisões tomadas a seu favor. Por conta disso, a escolha de Nagelsmann e sua incapacidade de escolher seu melhor time tornou-se um debate que pode ser guardado para outro dia.

Mas não se engane, esse debate acontecerá mais cedo ou mais tarde.