A amarga batalha de Deion Sanders Jr.: o pesadelo do estacionamento no campus do Colorado exposto

Deion Sanders Jr. ainda está sentindo a dor de uma memória amarga que simplesmente não desaparece. A questão dos carros serem arrancados devido à fiscalização rigorosa do estacionamento no campus do Colorado tem sido uma pedra no sapato de muitos residentes há algum tempo. Este problema remonta a novembro de 2023, quando Shedeur Sanders‘O caro Rolls Royce foi chutado perto do Champion Center.

A frustração tem aumentado e parece que o problema não foi resolvido. Deion Sanders Jr., também conhecido como Bucky, resolveu o problema com as próprias mãos e decidiu esclarecer o assunto. Ele acessou suas histórias no Instagram para expressar seu aborrecimento: “Você realmente tem que ser a maior bomba. Sua missão pessoal de expor a polícia do campus de Boulder foi alimentada por sua exasperação com o problema persistente.

A situação parece particularmente injusta considerando que ocorreu em um sábado, quando o campus não estava funcionando e o estacionamento parecia relativamente vazio no vídeo que Sanders Jr. compartilhou no Instagram. Mesmo assim, um caminhão ainda foi inicializado, deixando-o incrédulo.

Expondo a injustiça da blitz de inicialização do Colorado

A questão não se limita apenas a Shedeur Sanders. Vários jogadores e funcionários enfrentaram reclamações semelhantes sobre a fiscalização do estacionamento no campus de Boulder. Na verdade, cerca de oito jogadores tiveram seus carros rebocados e tiveram que pagar uma quantia elevada para recuperá-los. DB Cam’Ron Silmon-Craig teve que desembolsar mais de US$ 3.000 para a cidade de Boulder por 52 infrações de estacionamento, enquanto mesmo estudantes do ensino médio que visitavam o campus, como Travis Hunter, não foram poupados de multas de estacionamento.

Está claro que esse problema tem causado frustração e dificuldades financeiras para muitas pessoas associadas ao campus do Colorado. Os esforços de Deion Sanders Jr. chamar a atenção para a questão são um reflexo do impacto generalizado que teve.

No meio desse desastre de estacionamento, todos os olhos ainda estão voltados para Julian Lewis, no Colorado, que é a estrela da visita oficial da CU. Apesar dos desafios contínuos, o campus continua a atrair a atenção pelas suas perspectivas promissoras.