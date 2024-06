A Argentina de Lionel Scaloni está construída para vencer sem Leo Messi

MIAMI GARDENS, Flórida – Lionel Messi assistiu do banco de reservas enquanto o capitão secundário Ángel Di María levava a Argentina à vitória por 2 a 0 sobre o Peru e ao primeiro lugar do Grupo A na última partida da fase de grupos da Copa América de 2024, no Hard Rock Stadium. no Sábado à noite.

A cena parecia quase estranha, já que a figura do Inter Miami CF orgulhosamente usou a braçadeira de capitão da Argentina em todos os grandes torneios desde que recebeu o título em 2010. Mas depois de sofrer uma lesão na perna direita durante a partida contra o Chile em 25 de junho, a comissão técnica descartou sua participação na partida de sábado.

Anos atrás, sua ausência teria causado arrepios na espinha da maioria dos companheiros e torcedores. A Albiceleste dependia apenas de Messi para construir o meio-campo, passar pelos zagueiros e lançar a bola para o fundo da rede para garantir a vitória.

Mas desde que o técnico Lionel Scaloni assumiu o projeto, ele prometeu causar um impacto duradouro, além de qualquer vitória possível. Ele se comprometeu a construir A Albiceleste numa equipa funcional que beneficia da presença de Messi, mas que na verdade não depende dele.

“Estamos trabalhando para fazer um time, e se também tivermos o melhor jogador do mundo, que é Messi, melhor ainda, mas queremos formar um time sólido que passe a imagem de que será difícil de vencer. É por isso que estamos focados em montar um time que, quando Messi acrescenta, é ainda melhor”, prometeu em 2019.

Scaloni pode não ter estado presente na partida contra o Peru após ser punido pela Conmebol por atrasar o retorno da seleção ao campo durante a partida contra o Chile, mas seu legado pôde ser visto com força total.

O primeiro tempo do jogo viu um lado argentino agressivo, chegando à área adversária em várias ocasiões após conectar da linha de fundo e pelo meio-campo para registrar três chutes e desfrutar de 78% de posse de bola. Os jogadores testaram o goleiro peruano Pedro Gallese, forçando-o a fazer algumas defesas impressionantes para manter o placar em 0-0 no intervalo.

Mas a verdadeira magia começou no segundo tempo, quando Leandro Paredes encontrou Di Maria no meio-campo para abrir a primeira oportunidade de gol da partida. Di Maria só segurou a bola por um segundo antes de chegar a Lautaro Martínez dentro da área com um passe de pé esquerdo, permitindo ao jogador lutar contra um zagueiro e chegar ao fundo da rede. Os torcedores aplaudiram nos telões do estádio enquanto o replay mostrava o passe de Di Maria para Martinez, enfatizando a forma como os dois jogadores se comunicaram perfeitamente em um piscar de olhos.

Lionel Messi, à esquerda, cumprimenta Nicolás Otamendi após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre o Peru. Foto AP/Lynne Sladky

A Argentina teve a oportunidade de ampliar a vantagem com uma bola de mão do Peru dentro da área, antes de Leandro Paredes se adiantar e acertar a trave. Martinez então voltou para o segundo gol, recebendo a bola em um passe longo do meio do campo antes de entrar na área para um chute de pé direito por cima do goleiro. O jogador da Internazionale pode ter dobrado o marcador num momento de brilhantismo, mas foi a consciência espacial de Enzo Fernández que lhe permitiu compreender a posição do seu companheiro.

Apesar do pênalti perdido, A Albiceleste provou que um sistema implementado com sucesso por um coletivo pode eliminar até os erros mais graves, porque o resultado não depende mais do esforço de um indivíduo. A Argentina encerrou a partida com 12 chutes, seis a gol, 76% de posse de bola e dois gols, todos sem o famoso camisa 10 em campo.

grupo A GP C D eu GD PTS 1 – Argentina 3 3 0 0 +5 9 2 – Canadá 3 1 1 1 -1 4 3 – Chile 3 0 2 1 -1 2 4 – Peru 3 0 1 2 -3 1 1, 2: Qualifica-se para as quartas de final

O desempenho eliminou quaisquer resquícios da dependência de Messi que reinava suprema antes de 2019. O brilhantismo individual de Messi anteriormente trazia vitórias, mascarando as fraquezas de uma equipe que de outra forma estaria em dificuldades. Seus únicos esforços e visão única do esporte impulsionaram A Albiceleste companheiros de equipe confiarem em encontrá-lo em campo, em vez de iniciarem sua própria oportunidade de gol. E quando Messi teve dificuldade para marcar as oportunidades que lhe foram apresentadas, a equipe também teve dificuldades.

Durante a segunda partida da Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, contra a Croácia, Messi se viu perdido sob um conjunto confuso de táticas do então técnico Jorge Sampaoli. Sua decisão de mudar do 4-2-3-1 para o indefinido 3-4-3 deixou Messi silenciado no meio-campo, anulando a maior arma do time. A Argentina acabou perdendo por 3 a 0, revelando as falhas defensivas que Messi trabalhou incansavelmente para esconder.

Quando Messi não fez tudo em campo, a Argentina ficou aquém. E o tema muitas vezes prevaleceu, refletindo uma falta de troféus, apesar de participar da final da Copa do Mundo de 2014 e das finais da Copa América de 2015 e 2016.

Agora, seis anos após o auge da dependência de Messi na Copa do Mundo, a Argentina ostenta três títulos importantes e uma campanha confiante na Copa América de 2024, com Scaloni no comando, Messi como capitão e um jogador em funcionamento. Albiceleste escalação para aprimorar seu talento.

A Argentina agora se preparará para enfrentar um rival indeterminado do Grupo B no dia 4 de julho, no NRG Stadium, em Houston, Texas, pela primeira partida eliminatória do torneio. Messi pode retornar, já que a comissão técnica continua a monitorá-lo “no dia a dia”. Mas a equipe e a torcida não precisam mais olhar para o diagnóstico com medo e dependência, sabendo que Martinez, Di Maria e Alejandro Garnacho – que estreou como titular no sábado – provaram que o trabalho pode proporcionar profundidade quando necessário.

O brilhantismo de Messi pode agora ser apreciado e admirado por companheiros de equipe e fãs, mas não mais dependente como a única fonte de alegria que este time pode fornecer. O famoso número 10 agora faz parte de um organismo maior sob Scaloni que pode dar à população argentina esperança real de se tornar campeã consecutiva da Copa América.